C'est enfin officiel ! Le championnat brésilien va découvrir Francis Amuzu, qui quitte Anderlecht après dix ans passés au club

Le départ de Francis Amuzu à Grêmio ne faisait plus le moindre doute. Hier, quatre jours après son arrivée sur le sol brésilien, le Ciske a déjà pris congé d'Anderlecht et de ses supporters dans un message d'au revoir sur ses réseaux sociaux.

L'officialisation de son transfert à Grêmio n'allait pas traîner, elle est survenue en ce début d'après-midi. Tandis que le Sporting annonçait son départ, le club brésilien lui souhaitait la bienvenue avec une vidéo reprenant ses meilleurs moments en Mauve.

AMUZU IS GRÊMIO! 🇪🇪🇧🇪 Velocidade e versatilidade estão entre as características do novo atacante do Imortal! Natural de Gana, o #ReforçoTricolor tem nacionalidade belga e foi o jogador mais rápido do país.



Amuzu, que tu voe com as três cores. 🔵⚫⚪ Welcome! pic.twitter.com/KGD5Jrx7sR