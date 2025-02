Parfaitement lancé, le Standard s'effondre à Westerlo après une erreur de son nouveau gardien et réalise la mauvaise opération dans la course au top 6

Le Standard devait s'imposer pour réintégrer le top 6 et a démarré sa rencontre de la meilleure des manières. Mais, bien plus dominateur, Westerlo a rapidement remis les pendules à l'heure pour s'offrir un succès mérité, qui lui permet de sortir de la zone rouge.

Cette rencontre faisait office de charnière pour les Rouches. Sur la pelouse de Westerlo, le Standard pouvait réintégrer le top 6 en cas de victoire, mais aussi laisser un petit peu filer les Champions Play-Offs avant un calendrier très difficile pour terminer la phase classique. Pour ce match capital, Ivan Leko reconduit son onze, à l'exception d'un homme : blessé la semaine dernière, Laurent Henkinet est remplacé par Gavin Bazunu, tandis que Matthieu Epolo est sur le banc.

Et voici la feuille de match de ce Westerlo - #Standard 👇 pic.twitter.com/3lHNJ7Cjch — Loïc Woos (@LoicWoos) February 9, 2025

Le Standard connaît une entame idéale, puis craque complètement

En ce dimanche soir de 24e journée, l'affiche entre Campinois et Liégeois commence sur les chapeaux de roue. Les premiers centres sont à mettre à l'actif de Westerlo, mais c'est bien le Standard qui ouvre le score. Reconversion très rapide, Zeqiri dévie dans la profondeur pour Ayensa, qui dribble Jungdal avant de pousser dans le but vide (0-1, 10e).

L'entame rêvée pour un Standard qui ne réussit cependant pas à garder son avantage. Karamoko, averti pour la quatrième fois en quatre matchs quelques instants auparavant, laisse filer Griffin Yow, qui glisse à Sakamoto. Sa frappe du pied droit trompe un Bazunu impuissant, alors que toute la défense liégeoise est bien trop passive (1-1, 18e).

La dernière recrue hivernale du Matricule 16 ne fait pas grande impression. Quelques minutes plus tard, il sort mal et relâche un centre en se gênant avec Kuavita, ce qui a bien failli coûter un but, avant de mal repousser une frappe d'Alcocer. Le ballon reste en jeu dans le petit rectangle et est bien suivi par Frigan, qui punit l'erreur de l'Irlandais (2-1, 32e). Bien entré dans son match, mais trop souvent dominé, le Standard est logiquement mené au repos.

Logiquement battu à Westerlo, le Standard met ses chances de top 6 en péril

Et le début de seconde période des hommes d'Ivan Leko est catastrophique. Sur un corner, Haspolat est absolument seul au point de penalty et reprend... de la cuisse. Bazunu est surpris par un ballon qui n'arrive pas du tout comme il l'avait imaginé et concède le but du break (3-1, 47e). Deux minutes plus tard, Sayyadmanesh déboule sur le côté gauche et frappe sur le poteau. Un sérieux orage.

Malgré les montées au jeu du capitaine Aiden O'Neill, de retour de blessure, de Lazare Amani, Sotiris Alexandropoulos et Andréas Hountondji, le Standard ne se porte pas mieux, multiplie les inattentions et laisse toutes les grosses occasions à Westerlo. Matija Frigan pense en profiter, mais trouve le poteau à son tour (60e). Et le Matricule 16, malgré beaucoup de bonne volonté, ne se crée plus vraiment de danger. En toute fin de match, Islam Slimani s'assure même que la fête soit totale, sur contre-attaque (4-1, 90e), mais Hountondji lui répond dans la foulée, sur un centre d'Ayensa (4-2, 90+3e).

Défaite logique du Standard, qui réalise donc la mauvaise opération dans la course au top 6. La Gantoise garde deux points d'avance avant le programme dantesque des Rouches, tandis que Westerlo se donne de l'air dans le bas de tableau en sortant des quatre dernières places.