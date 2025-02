Une histoire de penaltys : Charleroi passe par toutes les émotions mais accroche finalement Genk

Charleroi et Genk ont partagé (1-1). Tout s'est joué en seconde mi-temps.

Charleroi se présentait face à Genk avec le même onze de départ que lors de la victoire à Westerlo, Rik De Mil a conservé Mohamed Koné et Antoine Bernier sur le banc. Dans le camp du Racing, on notait la présence de Ken Nkuba sur le flanc droit suite à la suspension de Zakaria El Ouahdi.

Mais c'est un autre ancien Carolo, Joris Kayembe, qui a allumé la première flèche, un magnifique envoi des 30 mètres qui a fini sur le poteau de Martin Delavallée après une récupération au milieu de terrain.

Le début d'un nouveau match référence de Genk ? Absolument pas : dans la foulée, les Limbourgeois ont subi comme face à La Gantoise plus d'assauts qu'à l'accoutumée. Charleroi a déployé son jeu de combinaisons habituel et a gêné son adversaire.

Du football positif des deux côtés

Après deux premières occasions pour Yacine Titraoui, c'est Daan Heymans qui a hérité de la plus grosse opportunité de la première mi-temps. Mais le pointu de l'infiltreur carolo est passé juste à côté du poteau sur un bon centre de Mardochée Nzita (22e).

Genk a tout de même réussi à se procurer quelques occasions grâce à la vitesse de Ken Nkuba ou à la puissance de Tolu Arokodare mais se méfiait grandement des sorties de balle carolos. 0-0 au repos, avec un avantage aux points pour les Carolos.

Pas de changement pour reprendre les hostilités, Genk a repris en se remontrant dangereux sur un nouveau numéro d'Arokodare, toujours aussi habile pour pivoter autour de son adversaire direct mais moins pour ajuster Delavallée au petit rectangle.

Le rythme du deuxième acte a été freiné par la blessure d'un juge de ligne mais a fini par remonter d'un seul coup, sur la phase polémique de la rencontre. Orchestrée par Adem Zorgane, elle a vu Jérémy Petris prendre Joris Kayembe dans son dos puis s'effondrer face au retour de l'ancien carolo dans le rectangle. Dans la foulée de la reconversion, le centre de Jarne Steuckers a trouvé le front de Tolu Arokodare, une combinaison une nouvelle fois létale pour le 0-1 (74e). Charleroi s'est immédiatement tourné vers l'arbitre, mais le VAR semble n'avoir analysé que le hors-jeu inexistant d'Arokodare et pas le potentiel penalty pour les Zèbres.

Mené, Charleroi a massé plus d'hommes devant, cela a failli payer sur un bon centre d'Isaac Mbenza repris au second poteau par Nikola Stulic, mais Mike Penders a sorti un arrêt de grande classe pour conserver l'avantage de son équipe (84e).

Il n'aura repoussé l'échéance que cinq minutes, le temps nécessaire à Charleroi de revenir créer le danger dans le rectangle et à Nicolas Laforge de siffler, cette fois, un penalty pour l'accrochage d'Ibrahima Bangoura sur Antoine Bernier. Daan Heymans en a profité pour égaliser en prenant Penders à contre-pied (89e). 1-1, score final malgré 13 minutes de temps additionnel et des situations de part et d'autres, un point mérité pour Charleroi, qui revient à un point de la septième place du Standard.