"Sur ce terrain, c'est difficile de bien jouer au foot" : l'entraîneur du KRC Genk agacé après le match nul contre Charleroi

Le KRC Genk a terminé sur un match nul (1-1) vendredi soir sur le terrain de Charleroi. Thorsten Fink n'était pas satisfait après la rencontre. Il a critiqué l'état du terrain, qu'il jugeait insuffisant, et il n'a pas mâché ses mots concernant un penalty non sifflé.

"Je ne sais pas si on méritait plus", a lancé Thorsten Fink, l'entraîneur de Genk, après la rencontre au micro de DAZN. "On a pris l'avantage 1-0, puis ce penalty est tombé de nulle part. On n’est clairement pas satisfaits de ça. On a eu pas mal d’occasions, surtout avec Tolu."

Avant le match, de nombreuses discussions avaient déjà eu lieu autour du terrain de Mambourg. Il est vraiment dans un mauvais état. Pour une équipe comme Genk, qui aime pratiquer un beau football, c’est encore plus compliqué.

"Sur ce terrain, c’est difficile de bien jouer au foot. C’était très sec, je ne pense pas qu’ils arrosent ici. Il y avait aussi pas mal de sable. Les terrains de cette compétition devraient être en meilleur état", a ajouté Fink.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Tolu avait du mal à marquer de la tête, il a répondu : "Ce n’est pas difficile pour lui. Il marque beaucoup de buts de la tête."

"Non, il est bon de la tête.", a rétorqué Fink. Il a également estimé qu'il n'y avait pas penalty sur la phase qui a précédé le but de Genk.

"Pas de penalty. La VAR a vérifié les images, ce n’était pas un penalty, donc pour moi non plus." Le technicien n'était pas totalement satisfait du niveau de son équipe. "On peut toujours mieux faire. C’était vraiment difficile sur ce terrain, mais en gardant ça en tête, on n’a pas mal joué. On a juste concédé trop de contres."