Genk a un talent extraordinaire dans son effectif et Thorsten Fink le sait : "Il a tout pour construire une grande carrière"

Le Racing Genk n'a pas su s'imposer sur la pelouse de Charleroi, ce vendredi, la faute à un penalty concédé dans les dernières minutes. Ce n'est en tout cas pas la faute de Mike Penders, auteur d'une nouvelle grosse prestation.

Charleroi et Genk ont partagé l'enjeu, vendredi soir (1-1). Et au terme de la rencontre… les deux équipes se sont plaintes de l'arbitrage. Charleroi, d'abord, mentionnant le but de Genk qui provient d'une phase litigieuse dans le rectangle et d'un contact avec Kayembe.

Genk, quant à lui, regrette une main non sifflée dans le rectangle et le penalty accordé aux Carolos après une rentrée en touche, alors que le ballon ne semblait pas avoir entièrement franchi la ligne. Mais Genk doit aussi se regarder dans le miroir.

Les Limbourgeois ont eu assez d'occasions pour tuer le suspense, à 0-1, mais n'ont pas su doubler la mise. Et de l'autre côté, il a fallu une défense solide pour ne pas tout laisser à Charleroi.

Mike Penders a notamment réalisé un excellent match. Il a maintenu Genk en vie à plusieurs moments avec quelques arrêts fantastiques. Son entraîneur Thorsten Fink avait d'ailleurs de très belles paroles pour lui, en conférence de presse.

"Mike a montré qu'il est un gardien de premier plan, avec tout ce qu'il faut pour construire une grande carrière. Un gardien de ce type est crucial pour une équipe. (Sourit) Je sais de quoi je parle, j'ai déjà remporté la Ligue des champions grâce à Oliver Kahn", a déclaré Fink, vainqueur de la C1 en 2000-2001 avec le Bayern.