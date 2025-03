🎥 Le Standard aura besoin d'un miracle : Anderlecht s'offre le Clasico à Sclessin et valide sa place dans le top 6 !

Ce dimanche, le spectacle était plutôt en tribunes lors du Clasico entre le Standard et Anderlecht. Sur la pelouse, la merveille de Thorgan Hazard a permis de réveiller les ardeurs et d'offrir la victoire à Anderlecht, qui a validé sa participation aux Champions Playoffs.

C'est dans un stade de Sclessin où il ne restait pratiquement aucune place de libre (24.959 spectateurs présents), que se tenait le Clasico entre le Standard et Anderlecht, ce dimanche. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko a fait le choix surprenant de titulariser Boli Bolingoli en défense centrale à la place d'Attila Szalai, tandis que Nathan Ngoy, blessé depuis septembre, était de retour sur le banc. Côté Anderlechtois, David Hubert a opté pour le retour de Simic plutôt qu'Adryelson, et pour Augustinsson à la place de N'Diaye.

Voici la feuille de match du Clasico !



Bolingoli titulaire, Ngoy sur le banc côté #Standard

Augustinsson plutôt que N’Diaye et Simic plutôt qu’Adryelson au #RSCA pic.twitter.com/l9rj1i13RY — Loïc Woos (@LoicWoos) March 2, 2025

L'ardeur de Sclessin refroidie par le spectacle

Sclessin est bouillant et prêt à mettre la pression sur son rival, mais le spectacle proposé sur le terrain ne l'aide pas. Le Standard garde sa mise en place solide et ferme les espaces, tandis qu'Anderlecht procède par longs ballons et ne met pas les Rouches en danger. Si un Stroeykens de retour de blessure est l'homme à surveiller côté bruxellois, Thorgan Hazard et César Huerta, sur les côtés, prestent à un niveau insuffisant.

Dans cette première période, il n'y a... qu'une frappe cadrée. Un second ballon repris par Augustinsson à l'entrée du rectangle, forçant Bazunu à la parade (28e). Pour le reste, des duels au milieu de terrain, pas mal de déchet, mais aucune occasion franche. Au repos, 0-0 est le seul résultat logique.

Le Standard reprend la partie avec d'autres intentions, et met davantage la pression sur une équipe d'Anderlecht qui n'est pas toujours à l'aise lorsqu'elle doit ressortir proprement le ballon depuis sa zone défensive. Zeqiri reprend un corner de Camara et trouve Coosemans (51e), alors que le portier des Mauves sort judicieusement dans les pieds de Camara quelques minutes plus tard pour empêcher le Standardman de se retrouver en face à face (54e).

Une merveille de Thorgan Hazard pour faire la différence

Mais lorsque le rythme redescend à l'heure de jeu, Anderlecht en profite pour ouvrir le score sur un éclair de génie. Sur une petite remise d'Augustinsson, l'ancien Diable envoie une merveille de frappe enroulée dans la lucarne de Bazunu et glace la Cité Ardente (0-1, 63e).

En fin de rencontre et après un triple changement d'Ivan Leko, qui fait monter Doumbia, Kuavita et Hountondji, le Standard essaye de revenir à la marque et s'offre notamment une grosse occasion via Camara suite à une contre-attaque, mais sa frappe est repoussée par un Coosemans impérial (80e).

En toute fin de match, un centre d'Edozie trouve Angulo, le ballon heurte la latte et passe la ligne malgré l'intervention désespérée de Bazunu (0-2, 88e) pour sceller la victoire des Mauves. Anderlecht s'offre son deuxième Clasico de la saison et valide officiellement sa participation aux Champions Playoffs.

Relégué à quatre longueurs de La Gantoise avant les deux derniers matchs et sauvé depuis le partage du Cercle contre l'Antwerp ce samedi, le Standard disputera plus que probablement les Playoffs 2.