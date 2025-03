🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny donne son avis clair sur la phase polémique de Charleroi - Genk : "Si on suit ce que Lardot a dit..."

Le but d'ouverture entre Charleroi et Genk a suscité une vive polémique. Si Genk a pris les devants au compteur, Charleroi réclamait un penalty une vingtaine de secondes plus tôt. Il n'a pas été donné, et Serge Gumienny comprend cette décision.

Pas de penalty pour Charleroi, mais un but pour le Racing Genk. C'est la phase polémique qui a animé cette rencontre d'ouverture de la 28e journée entre Charleroi et le Racing Genk. Petris est tombé dans le rectangle après un contact avec Kayembe, mais la VAR a estimé que la chute du Carolo était accentuée. Vingt secondes plus tard, Tolu Arokodare a ouvert le score en faveur des Limbourgeois. "Je peux comprendre que Rik De Mil fait référence à ce duel entre Kayembe et Petris", commence l'ancien arbitre Serge Gumienny dans une réaction au Belang van Limburg. "Il marque un point. Quand vous regardez les images, vous pouvez siffler penalty pour ça." Pétris ne simule pas, mais sa chute n'est pas naturelle" "Petris ne simule pas, mais il tombe de manière très bizarre. Ça n'avait pas l'air vraiment naturel. En tenant compte des directives du Département des Arbitres de ne plus siffler de penaltys légers, je peux comprendre que Laforge ait laissé jouer et que le VAR n'y ait ensuite vu aucune 'clear error'." "Lardot a déclaré la semaine dernière que tout contact dans les seize mètres ne devrait pas automatiquement conduire à un penalty. C'est un cas difficile, mais je pense finalement qu'il était correct de ne pas le siffler", conclut Gumienny. đź“ş | Jeremy Petris tombe dans la surface, mais le jeu continue. Tolu Arokodare marque immédiatement sur le contre. 🤔🫵 #CHAGNK pic.twitter.com/Cw6MLjkFBR — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 28, 2025