L'Union met fin au rêve du Standard : les Rouches coulent au Parc Duden et disputeront bien les Europe Play-Offs

Pourtant intéressant en première période, le Standard a largement été battu sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Les Rouches disputeront bel et bien les Europe Play-Offs.

Après son revers concédé la semaine dernière contre Anderlecht, le Standard devait espérer un miracle afin de se qualifier pour les Champions Play-offs. Dans le cadre de la 29e journée de Pro League, les Rouches se déplaçaient à l'Union Saint-Gilloise, la meilleure équipe des quinze derniers matchs sur le plan comptable, ce dimanche soir.

La feuille de match de cette rencontre entre l’Union et le #Standard 👇 #USGSTA pic.twitter.com/9Rexcgiyez — Loïc Woos (@LoicWoos) March 9, 2025

Un Standard intéressant, mais puni à son propre jeu

Sur le plan offensif, le Standard joue l'une de ses meilleures périodes de sa saison pour entamer sa rencontre au Parc Duden. Les joueurs d'Ivan Leko se trouvent, le jeu est fluide et c'est Dennis Ayensa qui se procure la première occasion. Récupération sous forme de dégagement de Szalai, Ayensa contrôle difficilement, combine avec Camara et reçoit le ballon, mais trouve Moris (5e). Le joueur prêté par l'Union reçoit un deuxième ballon intéressant dans la foulée, mais croque sa frappe.

De son côté, en possession de balle, l'Union déçoit. Les mouvements sont lents, les passes sont imprécises et c'est généralement via... des reconversions offensives que les hommes de Pocognoli créent du danger. L'une d'elles est amenée par un dégagement de Burgess devant Hountondji, alors qu'Ivanovic roule Szalai dans la farine au milieu de terrain. L'attaquant croate sert ensuite Promise David, qui trompe Bazunu et ouvre le score (1-0, 20e).

Une ouverture du score malgré laquelle le Standard reste intéressant en phase offensive, malgré le peu de réel danger dans le rectangle de Moris. La défense doit écarter plusieurs centres de Fossey, des incursions de Lazare et beaucoup de ballons en direction de Hountondji, qui remplace un Zeqiri pas à 100 %, mais c'est tout. C'est finalement assez tranquillement que l'Union rentre aux vestiaires avec un but d'avance.

La bâche refusée au Jan Breydel est bien présente au Parc Duden 👇 #USGSTA pic.twitter.com/dlfmKhyZw0 — Loïc Woos (@LoicWoos) March 9, 2025

Condamné aux Europe Play-offs, le Standard boit le calice jusqu'à la lie au Parc Duden

C'est par contre l'Union qui reprend la deuxième période avec l'intention claire de rapidement faire le break. Promise David essaye une première fois, mais sa reprise ne trouve pas le cadre (50e). Mais servi à l'entrée de la surface cinq minutes plus tard, le Canadien ne se loupe cette fois pas pour tromper Bazunu une deuxième fois et offrir un matelas confortable à l'Union (2-0, 56e).

Condamné aux Europe Play-offs après la victoire de Gand à l'Antwerp, le Standard boit le calice jusqu'à la lie. Averti sur l'action du 2-0 car arrivé en retard sur Rasmussen, Aiden O'Neill arrive trop tard pour contrer David et essuie sa semelle sur la cheville de l'Unioniste. Deuxième carte jaune et exclusion du capitaine du Standard (59e).

Le coup de sifflet final aurait pu être donné à l'heure de jeu. Incapable de se relever, le Standard a couru derrière le ballon contre une Union qui n'a que très peu accéléré dans la dernière demi-heure. Au terme d'un superbe mouvement collectif, Teklab a tout de même pu servir Ivanovic pour le 3-0 (83e). Défaite logique pour un Standard qui jouera donc les Europe Play-Offs. Troisième, l'Union reste à une petite longueur du Club de Bruges et continue de mettre la pression sur le duo de tête.