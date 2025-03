Le Standard était pourtant bien rentré dans son match à l'Union, avant de s'effondrer : "Quand on donne de tels buts faciles..."

Pendant la première demi-heure, le Standard a fait jeu égal avec l'Union au Parc Duden. Cependant, les Rouches ont été punis sur des errements défensifs qui marquent clairement la différence avec les meilleures équipes du championnat.

"Nous avons joué une très bonne première mi-temps contre l'une des meilleures équipes du championnat. Après une défaite dans le Clasico et une semaine d'entraînement difficile, c'était bien", soulignait Ivan Leko en conférence de presse, avant de mettre en avant les petites erreurs individuelles sur les buts. Lawrence se retrouve seul pour défendre la contre-attaque du 1-0 à cause du mauvais placement de Szalai, tandis que O'Neill perd la balle sur le 2-0.

Le Standard a bien résisté, avant d'offrir deux buts à l'Union

"Il y avait de l'énergie, de l'intensité, mais on joue pour les buts. C'était un premier but facile, un deuxième but facile…, On s'entraîne pendant six mois sur les automatismes défensifs, sur ce qu'on doit faire dans de telles situations, puis on encaisse ces buts faciles…"

Pour le grand dam de toute la Cité Ardente et d'Ivan Leko, ce seront donc les Europe Play-offs pour le Standard. L'entraîneur croate entend bien les jouer à fond, malgré l'historique peu vendeur des Rouches une fois le top 6 loupé.

"On voit très bien à quoi ressemble la compétition belge. Si on n'est pas à notre meilleur niveau, avec et sans le ballon, on le paie directement", a conclu Ivan Leko.