Encore une blessure dans la défense du Standard ... mais un retour qui fera énormément de bien en Europe Play-offs, pour plusieurs raisons

Ce dimanche à l'Union, le Standard a perdu ses derniers espoirs de top 6 ... mais peut-être aussi Ibe Hautekiet, sorti sur blessure à l'heure de jeu. C'est, par contre, Nathan Ngoy qui l'a remplacé et qui a joué pour la première fois depuis plus de cinq mois.

Le Standard a perdu ses derniers espoirs de Champions Play-offs, ce dimanche. Après leur défaite sur la pelouse de l'Union et la victoire de Gand à l'Antwerp quelques minutes plus tôt, les Rouches termineront, au mieux, septièmes du championnat.

Il va donc désormais falloir préparer les Europe Play-Offs qui, historiquement, n'ont jamais réussi au Matricule 16. Souvent, les joueurs prêtés au Standard ont grandement relâché le pression une fois le top 6 définitivement hors de portée. La saison dernière est là pour en témoigner.

Mais cette fois, les Rouches semblent avoir une réelle chance… de remporter des Europe Play-Offs qu'ils pourraient démarrer en pôle position, et donc de rester dans la course pour une place européenne.

Toutefois, Ivan Leko, qui s'était déjà plaint vendredi des nombreuses blessures et des maladies ayant frappé le noyau pendant la semaine, pourrait devoir préparer ces dernières rencontres sans un titulaire important.

Encore du changement à venir dans la défense du Standard ?

Touché à la cheville dès la demi-heure de jeu au Parc Duden, Ibe Hautekiet a été remplacé en deuxième mi-temps et savait à peine marcher au coup de sifflet final. S'il faudra évidemment attendre les résultats complémentaires pour en dire plus, le défenseur central sera probablement difficilement en mesure de tenir sa place contre l'Antwerp.

Une absence importante, car Ibe Hautekiet est le défenseur central le plus utilisé par Ivan Leko cette saison. Par contre, l'entraîneur croate va pouvoir progressivement compter sur le retour "du meilleur défenseur de son noyau sur le plan individuel."

En effet, c'est Nathan Ngoy qui est monté à l'heure de jeu et qui a disputé ses premières minutes depuis le 28 septembre 2024, 162 jours plus tôt. S'il doit évidemment encore reprendre le rythme des matchs et la confiance en son corps, son retour va faire beaucoup de bien à Ivan Leko, car il s'agit d'un joueur qui, c'est certain, ne lâchera rien, même en Europe Play-Offs.