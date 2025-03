OFFICIEL : le Standard de Liège annonce le départ d'un membre important du club

L'histoire entre le Standard de Liège et Fergal Harkin touche à sa fin. Le directeur sportif va bientôt rejoindre l'Angleterre.

C'est officiel, Fergal Harkin, l'actuel directeur sportif du Standard de Liège, rejoindra le Bolton Wanderers à la fin de la saison. L'Irlandais occupera le même rôle dans l'équipe évoluant en League One.



Son passage en terre liégeoise a été marqué par des succès, mais aussi des déceptions, notamment en raison d'un recrutement difficile et d'un contexte parfois tendu, notamment à cause du rachat du club par 777 Partners. Arrivé à Liège en août 2022 avec un contrat de trois ans, l'homme de 48 ans ne prolongera donc pas son engagement.

Le natif de Ballyliffin remercie le club liégeois : "C’est avec beaucoup d’émotion que je quitterai ce fantastique club après 3 saisons qui m’ont beaucoup apporté à tous les niveaux. […] Je tiens à remercier les staffs sportifs, les joueurs, tous les membres du personnel du club et du centre de formation et, bien sûr, les fervents supporters qui nous ont apporté tant de soutien et d’énergie tout au long de mon parcours ici."

"Je souhaite le meilleur à ce grand club qui mérite vraiment de revenir au sommet du football belge. Je n’oublierai jamais le Standard de Liège qui restera gravé dans mon cœur. ‘Rouche un jour, Rouche toujours'," conclut Harkin dans un communiqué du Standard.

Un objectif clair

L'objectif du directeur sportif dans son futur club sera de permettre à Bolton de monter en EFL Championship, si cela n'est pas fait d'ici son arrivée cette saison évidemment. L'équipe située à proximité de la ville de Manchester occupe actuellement la sixième place de la troisième division anglaise.

"C'est un moment décisif pour le Bolton Wanderers. La nomination de Fergal en tant que Directeur Sportif marque un pas important dans notre progression et dans la construction d'un avenir durable," explique la présidente du conseil d'administration du club anglais, Sharon Brittan.