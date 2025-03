Qu'est-ce que cet Anderlecht peut espérer en Play-offs ? Les Mauves s'inclinent piteusement à Westerlo

Le RSC Anderlecht a disputé l'un de ses pires matchs de la saison au Kuipje de Westerlo. Inquiétant alors que les Play-offs approchent, et qu'on se demande bien ce que les Mauves peuvent y espérer.

Le RSC Anderlecht a quitté l'Europe au tour précédent, et même si c'était à contre-coeur, force est de constater que le calendrier s'est d'autant plus allégé en vue de la fin de saison. Mais les Mauves n'ont pas réussi à en profiter pour enchaîner et se sont inclinés piteusement au Kuipje ce dimanche.

Il aura suffi de 2 minutes de jeu et d'un corner pour prendre Anderlecht à froid : Vuskovic gagne son duel, dévie vers Matija Frigan au second poteau - c'est 0-1. Le RSCA tente de réagir : Hazard est trouvé d'une déviation par Hey, mais envoie sa frappe largement au-dessus.

De manière générale, la ligne offensive anderlechtoise (Edozie-Vazquez-Huerta) est particulièrement peu inspirée ; Mario Stroeykens tente bien d'amener du rythme, combine avec le Mexicain mais envoie lui-aussi au-dessus (18e).

La folie de Haspolat

Et à la 22e minute, stupeur : un (énième) duel perdu dans l'entrejeu profite à Dogucan Haspolt qui, des 45 mètres, tente un lob sur Colin Coosemans. Le portier bruxellois, visiblement gêné par le soleil, passe à côté du ballon : c'est 2-0 et l'un des buts les plus fous de la saison.

Westerlo joue direct, met énormément d'impact et déstabilise des Mauves inexistants, à l'image d'un Rits titularisé mais en perdition. En contre, à deux reprises, Matija Frigan passe juste à côté du 3-0, d'abord par malchance, puis en faisant le mauvais choix alors que les Campinois étaient à 3 contre 2 (37e).

Début de révolte au retour des vestiaires : une frappe déviée de Sardella aurait pu inquiéter Jungdal (49e)... et c'est tout. Griffin Yow avait le 3-0 au bout du pied sur un contre fulgurant mais à son tour fait le mauvais choix (61e). C'est ensuite un festival d'erreurs techniques anderlechtoises : on sait que Garcia a placé Sardella et Hazard dans sa présélection, mais s'il a vu cette rencontre, il a probablement tiré quelques conclusions.

Peu de choses à écrire sur une seconde période catastrophique des Mauves, incapables de se procurer la moindre réelle occasion. Westerlo se contentera de tenir bon, et de prendre 3 points cruciaux dans la course aux Europe Play-offs. Du côté d'Anderlecht, il s'agirait de se demander ce qu'on espère aller faire en Play-offs 1 avec un tel fond de jeu ; l'objectif est probablement la Coupe, et basta...