Retour raté pour Lazare Amani à l'Union : "Les Europe Play-offs ? Le coach trouvera les mots pour motiver tout le monde"

La déception régnait naturellement au Standard après la défaite concédée à l'Union. Les Rouches disputeront donc les Europe Play-offs et devront trouver la motivation nécessaire pour jouer le coup à fond, mais Lazare Amani ne s'en inquiétait pas trop après le revers concédé au Parc Duden.

Ce n'était pas le retour espéré pour Lazare Amani au Parc Duden. Le joueur prêté par l'Union Saint-Gilloise au Standard était titulaire avec les Rouches, mais n'a pas réellement su aider ses partenaires lors de la défaite concédée sur la pelouse de la troisième force du championnat. Sur le plan personnel aussi, Lazare Amani a livré une prestation décevante.

"On peut le prendre dans les deux sens. On est déçus du résultat, mais je pense qu'on a quand-même fait un bon match, contre une très bonne équipe. Ça se joue sur les détails. On se fait avoir sur deux contre-attaques, puis la rencontre est terminée après la carte rouge", analysait le médian ivoirien à notre micro.

"L'Union joue pour les Champions Play-offs et est habituée, elle sait qu'à ce niveau, chaque détail compte. Ils ont été efficaces et ça leur a permis de gagner. On joue chaque match pour le gagner, on voulait faire un résultat mais ça n'a pas été."

Comment le Standard abordera-t-il les Europe Play-offs ?

Malgré un mince espoir entretenu jusqu'au début de la 29e journée, ce sont donc les Europe Play-offs qui attendent le Standard. Lazare Amani ne cachait pas que les rencontres à venir seront moins palpitantes et motivantes que celles face au top 6, mais le joueur de 27 ans assure vouloir jouer le coup à fond.

"On est des compétiteurs, on veut jouer tous les matchs à fond. Sinon, ça devient des matchs amicaux, des matchs de gala et ce n'est plus intéressant à jouer. On va jouer ces Europe Play-offs à fond. La motivation ? (rires). C'est le résultat qu'il faut regarder. Si on veut remporter ces Europe Play-offs, on va trouver la motivation pour le faire. Celui qui dit 'je m'en fous', ce sera compliqué, mais je pense que le coach va trouver les mots idéaux pour motiver tout le monde."