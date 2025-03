Le Cercle y aura cru jusqu'à une merveille d'Adryelson : Anderlecht fait le job sans briller pour finir la phase classique

Il aurait suffi d'une égalisation brugeoise pour tout changer, mais le RSC Anderlecht a finalement tué le match. Les Mauves finissent la phase classique sur une bonne note.

Anderlecht avait quelque chose à rendre à son public pour cette dernière de la phase classique, avant des Play-offs lors desquels il faudra monter en puissance. La défaite à Westerlo ne pouvait en effet pas uniquement se justifier par le nombre, certes préoccupant, de blessés.

Des blessés, il y en a encore ce dimanche, notamment Sardella et, encore, le duo Dolberg-Verschaeren. Face à ce casse-tête, Hubert innove : alors que Jan Vertonghen fait enfin son retour dans le 11, il aligne Lucas Hey... au milieu de terrain.

Ca commence très bien pour Anderlecht : Augustinsson reprend un centre de Maamar, dévié en corner... et dès ce premier coup de coin, Luis Vazquez est au second poteau pour prolonger une tête de Dendoncker (6e, 1-0). Ce dernier est presque aussi heureux que le buteur d'avoir été décisif pour la première fois depuis son arrivée.

Hey la trouvaille, Coosemans se rattrape

La machine se dérèglera assez vite : une perte de balle permet à Brunner de frapper sur Coosemans, qui sauve une première fois ses couleurs (11e). Le RSCA est à la peine devant : le duo Edozie-Angulo, préféré à Hazard et Huerta, semble manquer de jus.

Nouvelle frayeur quand un centre de Nazinho pousse presque Vertonghen (au demeurant très costaud) à l'auto-but (26e). Lucas Hey prouve qu'il a du métier même en 6, en prenant sa jaune "nécessaire" pour stopper Brunner plein axe (29e). Il rappelle aussi qu'il a du football en allant chercher Luis Vazquez dans le dos de la défense (31e). Le Danois montre de belles choses dans son nouveau rôle.

Reste que si Dendoncker passe près du 2-0 sur corner à son tour, la dernière énorme occasion de la première période est pour le Cercle : Hannes Van der Bruggen envoie une frappe soudaine de seconde ligne, que Coosemans doit encore sortir (45e). Le Lotto Park n'est pas serein.

Le Cercle y aura cru

Bien sûr, du côté du Cercle, il y a une raison pour tout donner : les autres résultats font qu'un point peut sufifre aux Groen & Zwart pour sortir de la zone rouge. Après deux frappes signées Angulo et Adyrelson, sans danger, on pense que le 1-1 tombe via Bruninho après deux arrêts de Coosemans, mais une faute sur Dendoncker au début de la phase est signalée par la VAR (56e).

Un coup de semonce qui ne réveille pas vraiment des Mauve & Blanc apathiques et rapidement hués par leur public. Van der Bruggen a l'égalisation au bout du pied mais se loupe (64e), Coosemans sort superbement une tête d'Augusto à bout portant (71e). Vazquez met moins en danger Delanghe mais sa tête était elle aussi cadrée quelques minutes plus tard (73e).

Le Cercle y aura cru jusqu'au bout ou presque : Edgaras Utkus passe encore tout près d'égaliser (81e). Mais les entrées de Hazard et Huerta dynamisent les Bruxellois. Un centre du Mexicain consécutif à un corner va trouver Adryelson : le Brésilien envoie une reprise de volée fantastique pour tuer le match (2-0, 87e).

Dans les arrêts de jeu, c'est César Huerta lui-même, après un une-deux avec Ashimeru, qui conclut ses arabesques par une lourde frappe et fixe le score à 3-0 (90e+7). De quoi apaiser le stade et tout le RSCA à l'approche des PO1...