David Hubert a expérimenté (avec succès) : "Il m'a regardé bizarre quand je lui ai dit qu'il jouerait à ce poste"

Malgré le score, il faut probablement regarder derrière et dans l'entrejeu pour sortir les plus grands points positifs du match d'Anderlecht. Lucas Hey, aligné en 6, était une révélation.

Le score final assez lourd cache au final nombre des défauts montrés par Anderlecht. Le jeu n'était pas fluide du tout et ce n'est qu'à la fin qu'ils ont fait la différence, profitant de l'inefficacité du Cercle de Bruges et inscrivant deux superbes buts.

"Je suis satisfait de quelques aspects", a déclaré David Hubert après le match. "Nous avons bien commencé le match, ce qui était nécessaire pour envoyer un message après Westerlo. Mais quand tu domines autant, tu dois créer des occasions et être dangereux".

"Nous avons marqué deux fois sur phases arrêtées, quelque chose sur lequel nous avions également insisté lors des entraînements de la semaine dernière", a ajouté Hubert. "Mais je ne suis pas satisfait du jeu produit et il y a beaucoup de points à travailler avant les Play-offs".

Un point positif cependant : la prestation de Lucas Hey dans l'entrejeu. "C'est une question de circonstances. Jan est de retour, et Lucas a le profil et les qualités pour être un 6 assez créatif. Il joue simple et intelligemment, en une ou deux touches. Nous avons tenté cela à l'entraînement, ça s'est bien passé", explique le coach du RSCA.

David Hubert a donc décidé de tenter le coup. "J'avais ça en tête depuis un moment. Quand je l'ai placé là, il m'a regardé bizarre, mais j'en ai discuté avec lui. Lucas a déjà joué à ce poste en jeunes", souligne-t-il encore. Reverra-t-on Hey en lieu et place de Rits dans l'entrejeu ? Hubert ne l'écarte pas totalement : "Cela dépend de nos besoins. J'ai une option de plus à ce poste", résume l'entraîneur bruxellois.