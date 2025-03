Feldhofer, contrarié mais lucide après la défaite du Cercle de Bruges : "C'est là que tout a commencé"

Le Cercle de Bruges a passé une soirée amère au Lotto Park. Le Cercle a perdu 3-0 contre Anderlecht et est condamné aux Play-offs relégation.

Feldhoffer était clair dans son analyse. "Nous méritions plus ce soir. Nous avons eu beaucoup d'occasions." a-t-il commencé. "Dans les 25 premières minutes, Anderlecht était meilleur et ils ont marqué. Mais nous avons aussi eu des occasions. Malheureusement, leur gardien était au top de sa forme et a tout arrêté."

En seconde période, le Cercle avait à nouveau des possibilités. "Nous avons encore eu beaucoup d'occasions et avons même marqué, mais une décision de la VAR a été prise contre nous et le but a été annulé. Normalement, nous remportons les matchs sur phases arrêtées, mais aujourd'hui nous avons perdu précisément là-dessus."

Le coach estime que cette défaite s'inscrit dans une tendance plus large. Depuis son arrivée, il n'a perdu que trois fois, mais les nombreux matchs nuls n'ont pas beaucoup rapporté. "Ce n'est pas seulement difficile aujourd'hui. C'est l'histoire des derniers mois. Tout a commencé avec ce but égalisateur contre le Standard."

"À partir de ce moment, nous avons créé beaucoup d'occasions, mais l'efficacité était partie. Nous avons bien joué, nous avons travaillé dur, mais nous ne pouvions plus marquer - et si vous ne marquez pas, vous ne pouvez pas gagner."

Concernant le but annulé, Feldhoffer avait aussi des doutes. "Hannes a commis l'erreur juste avant, il avait le ballon. Mais pour moi, ce n'était pas une faute claire de l'arbitre."