"Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une erreur évidente" : le gardien du Cercle de Bruges frustré après la défaite de son équipe contre Anderlecht

C'était un dimanche soir amer pour le Cercle de Bruges et le gardien Maxime Delanghe. Les Brugeois ont longtemps dominé sur le terrain d'Anderlecht, mais ont finalement été battus 3-0. La chance n'était une fois de plus pas du côté des Groen en Zwart.

Celui qui se fierait uniquement au score penserait sûrement qu'Anderlecht a pris le dessus et que le Cercle a subi une lourde défaite. Pourtant, ce n'est pas le cas !

Le Cercle de Bruges a été longtemps la meilleure équipe sur le terrain et méritait d'ouvrir le score. À la 54e minute, tout semblait enfin se concrétiser. Le remplaçant Bruninho croyait avoir égalisé, mais le VAR en a décidé autrement et a annulé son but.

Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une erreur évidente

"Cette phase avec la VAR a fait basculer le match en leur faveur", raconte le gardien du Cercle après la rencontre. "Si le but avait été simplement validé, le score serait probablement resté de 1 à 1, voire même nous aurions pu prendre l'avantage."

Quant à savoir si la faute sur Dendoncker était correctement sifflée, Delanghe en doute encore. "Pour cela, je dois revoir encore une fois. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une erreur évidente et que le VAR aurait dû intervenir."

Le Cercle a maintenant deux semaines pour se préparer aux play-downs contre le STVV, Courtrai et Beerschot. "L'objectif était en principe de nous sauver ici contre Anderlecht. Ce n'est pas le cas, donc nous devrons le faire lors des play-downs", conclut le gardien.