Un début de Super Sunday en mode mineur : le Standard et l'Antwerp se quittent dos à dos au terme d'une rencontre qui ne restera pas dans les annales

Le Standard a multiplié les situations intéressantes contre l'Antwerp, mais n'a jamais forcé Senne Lammens à l'exploit. De son côté, l'Antwerp s'est montré décevant et n'a pas affiché le niveau des Champions Play-Offs. Partage assez logique, au goût un tout petit peu plus amer pour les Rouches.

Suite de la 30e et dernière journée de la phase classique en ce dimanche début d'après-midi à Sclessin. Le Standard recevait l'Antwerp dans le but de "remercier le public pour son soutien cette saison", selon les dires d'Ivan Leko en conférence de presse. Une rencontre lors de laquelle Nathan Ngoy fête sa première titularisation depuis le 28 septembre.

Voici la feuille de match pour cette dernière rencontre de la phase classique 👇 #STAANT https://t.co/UXva4pNQGr pic.twitter.com/OqHuqmYCir — Loïc Woos (@LoicWoos) March 16, 2025

Le Standard n'a pas concrétisé son temps fort

Un constat est clair dès le début : l'Antwerp n'est pas au niveau des Champions Play-offs. Privé de ses supporters en raison de leurs agissements dans le derby anversois en janvier, le Great Old semble amorphe, multiplie les pertes de balle évitables alors que le Standard est bien entré dans sa rencontre. Belles balles de Karamoko et Lazare, Ayensa et Zeqiri butent sur la défense et Lammens. Le ton est donné (5e).

Si le Matricule 1 réagit via Alderweireld sur corner (15e), c'est bien le Standard qui domine les débats et qui, pour la première fois depuis bien longtemps, a plus de possession que son adversaire. La frappe contrée de Zeqiri est captée par Lammens (27e), alors que Ngoy est aussi contré à bout portant (33e). Terriblement précieux dans le jeu long, le défenseur de retour de blessure adresse aussi une merveille dans la profondeur à Camara, qui trouve encore Lammens (42e).

En toute fin de première période, le RAFC a l'occasion de faire le petit hold-up et de rentrer aux vestiaires avec un but d'avance, mais la reprise de Chery est trop tendre et est repoussée par Bazunu. Score de 0-0 au repos, avec un Standard qui a multiplié les situations, mais qui n'a pas vraiment forcé Lammens à une parade cinq étoiles.

Score nul et vierge entre le Standard et l'Antwerp en ouverture du Super Sunday

Andries Ulderink, le nouvel entraîneur de l'Antwerp, ajuste au repos et fait sortir un Benitez décevant pour Verstraeten. Les espaces sont moindres, les lignes sont resserrées et le peu de spectacle qu'il y avait dans le premier acte disparaît. Fossey s'offre une frayeur et s'allonge après un duel avec Deman mais remonte au jeu sans trop de problème (48e), tandis que Michel-Ange Balikwisha, l'ancien de la maison, fait son entrée sous les huées de Sclessin (63e).

Le Standard continue d'essayer, devant un public qui pousse de plus en plus. Monté au jeu à la place de Zeqiri, Hountondji force Lammens à la claquette sur sa reprise de la tête (73e), puis c'est Fossey qui oblige le néo-Diable Rouge à repousser son centre vicieux (75e).

Malgré quelques dernières possibilités, le marquoir de cette partie ne se débloque pas. Le Standard aurait pu mériter mieux, mais n'a pas été assez concret dans les seize mètres. L'Antwerp, avec cette prestation, n'a certainement pas inquiété ses concurrents du top 6. 0-0, et c'est tout ce qu'il faut retenir de ce début de dimanche à Sclessin.