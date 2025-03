Hubert n'est pas totalement rassuré par Jan Vertonghen : "On réévaluera chaque semaine"

Enfin ! Jan Vertonghen a signé son "vrai" retour, disputant l'intégralité du match face au Cercle de Bruges. Mais David Hubert n'était pas 100% optimiste concernant la suite.

Jan Vertonghen a disputé l'intégralité de la rencontre ce dimanche face au Cercle de Bruges, sans aucune alerte et ce alors qu'il a tout donné. Le capitaine n'a pas hésité à aller au contact à plusieurs reprises et a disputé un très bon match, même s'il a failli marquer un auto-but.

La question est de savoir si Vertonghen pourra jouer chaque semaine à ce niveau pendant si longtemps. Surtout durant des Play-offs qu'on attend plus intenses qu'un match face au Cercle. Jan lui-même était prudent : "Il était temps de débuter un match. L'objectif est d'être en forme pour les Play-offs", pointe-t-il au micro de DAZN.

"Ces dernières semaines, c'était chaque fois un dilemme, car ça n'allait pas totalement. Et ça ne va d'ailleurs toujours pas totalement", reconnaît Jan Vertonghen, de façon un peu inquiétant. Il veut sans doute dire par là qu'il n'est pas encore à 100% : on sait que le recordman de caps chez les Diables est un diesel qui doit enchaîner pour être au top.

David Hubert restera prudent

David Hubert, de son côté, sait qu'il doit ménager son capitaine. "C'était évidemment tentant de l'aligner après deux ou trois entraînements. Il avait très envie, si ça ne tenait qu'à lui, il aurait rejoué il y a 7 mois", souriait le coach du RSCA. "Mais il fallait attendre le bon moment à mes yeux et évaluer tous les paramètres".

Et ce sera fait "chaque semaine jusqu'à la fin de la saison", pointe Hubert : "Il y a des jours où ce sera plus difficile et où il devra rester au repos. Durant les 11-12 semaines à venir, nous allons devoir être très honnêtes et communiquer clairement entre nous". Car un Jan Vertonghen en forme peut aider à aller chercher quelque chose en Play-offs, mais aussi lors de la finale de Coupe, match le plus important du reste de la saison pour Anderlecht. Cela pourrait être son ultime trophée...