Boli Bolingoli a rechuté, le Standard pourrait se retrouver sans arrière gauche contre le Beerschot

Monté au jeu après la carte rouge d'Henry Lawrence, Boli Bolingoli est redescendu, à un quart d'heure du terme. Le joueur de 29 ans a été victime d'une rechute, dont on ne connaît pas encore la gravité.

Plusieurs mauvaises nouvelles accompagnent la défaite du Standard à Courtrai, ce dimanche. Premièrement, la plus évidente : exclu peu après la demi-heure de jeu, Henry Lawrence ne sera pas dans le groupe pour recevoir le Beerschot, le week-end prochain.

Avec son équipe en infériorité numérique, Ivan Leko a décidé de sortir Soufiane Benjdida juste après la carte rouge, pour faire entrer Boli Bolingoli à gauche et remonter Marko Bulat d'un cran, devant.

Boli Bolingoli a rechuté sur la pelouse de Courtrai

Mais, en seconde période, Bolingoli a, lui aussi, cédé sa place, à Ilay Camara. La raison était celle crainte, le joueur de 29 ans a été victime d'une rechute.

La zone mixte de Courtrai est un petit couloir situé en dessous de la tribune des supporters les plus en voix du KVK, juste à côté des vestiaires. Les joueurs n'ont d'autre choix que d'y passer pour rejoindre le bus, quelques mètres plus loin.

Boli Bolingoli est passé devant nous, alors que nous attendions les réactions de Marlon Fossey et Ibe Hautekiet. Avec une poche de glace en main et le visage marqué, le joueur de 29 ans ne savait cacher sa déception, sa tristesse, voire sa rage intérieur de ne pas réussir à enchaîner, sans ressentir de douleur.

Fossey à gauche, et Camara à droite contre le Beerschot ?

La semaine sera longue et le staff médical des Rouches aura le temps, dès ce lundi, de faire un point plus précis sur la situation de Bolingoli. En attendant, Ivan Leko se retrouve peut-être privé de ses deux flancs gauches, et devrait alors improviser. En décalant Marlon Fossey, pour laisser le côté droit à Ilay Camara ?

"Je ne suis pas sûr. C'est toujours triste de voir Boli mal, il avait bien commencé le match. Henry vient aussi de jouer trois matchs et demi incroyables, donc on verra ce qui se passe et comment on se prépare pour le prochain match. Calut peut aussi jouer sur la gauche, donc on a déjà une option là-bas. J'ai déjà joué à cette position quelques fois dans ma carrière, mais je pense que Calut est plus que capable de le faire" commentait l'Américain. Un dilemme, un de plus, pour Leko.