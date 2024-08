Le staff du Standard se renforce encore un peu plus

Le Standard va pouvoir compter dès septembre sur un nouveau préparateur physique. Il débarque de Mariehamn, en Finlande.

L'arrivée de Philip Garvö au Standard de Liège a été officialisée par son club, l'IFK Mariehamn, ce lundi via leur site officiel. Garvö, toutefois, n'est pas un nouveau renfort pour le noyau d'Ivan Leko, mais bien pour son staff.

Le Suédois, qui vient de fêter ses 31 ans, était en effet responsable de la préparation physique de Mariehamn, en D1 finlandaise, depuis 2022. Il viendra occuper les mêmes fonctions à Sclessin. Reste à voir si ce sera au sein de l'équipe A, où Kevin Miny, actuellement en poste, souhaiterait s'en aller, ou si Garvö ira rejoindre le SL 16.

"Je suis très heureux de voir Philip évoluer dans sa carrière vers un plus grand club. Il a fait un travail fantastique ici à Grönvitt et nous lui souhaitons tout le meilleur en Belgique", déclare Jimmy Wargh, CEO et directeur sportif du club finlandais, dans le communiqué publié.

Le Standard n'a pas encore annoncé l'arrivée de Garvö au sein de son staff, qui ne devrait toutefois être effective qu'à partir de septembre, comme précisé dans le communiqué de l'IFK Mariehamn.