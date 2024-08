Le Standard doit-il s'inquiéter après sa première défaite de la saison ? "Ils méritent tous les éloges pour leur travail défensif

Courtrai s'est imposé 1-0 face au Standard. Freyr Alexandersson était particulièrement satisfait de la prestation de son équipe.

Il aura donc fallu attendre le quatrième match de la saison pour voir le Standard encaisser son premier but, mais aussi sa première défaite. Au vu du début de saison des Rouches, Freyr Alexandersson n'est pas peu fier du match du KVK. D'autant que le weekend dernier, l'équipe avait pris l'eau à Dender (4-1).

"Je suis très satisfait. Nous avons été patients, intelligents et avons fait tout ce que nous pouvions pour nous créer des occasions, même si cela a été très difficile face à un tel bloc" a déclaré l'entraîneur islandais en conférence de presse.

Courtrai dépasse le Standard

Comme c'est souvent le cas après une défaite des Rouches, c'est du côté de l'entraîneur adverse plus que chez Ivan Leko qu'il faut tirer le positif concernant les Liégeois : "Le Standard mérite tous les éloges pour son travail défensif. C'est une équipe forte".

Les visiteurs ont payé cher la stupide exclusion d'Henry Lawrence en première mi-temps. Cette infériorité numérique et la traditionnelle difficulté contre les blocs regroupés ne font pas de la défaite une catastrophe. Elle ne doit ainsi pas venir faire oublier le début de saison au-delà des espérances.

© photonews

Mais après le 4 sur 6 contre Genk et le Club de Bruges, ce 1 sur contre Malines et Courtrai fait tache et montre que l'équipe se cherche encore. Avec un seul but marqué sur les quatre matchs disputés, Leko a encore du pain sur la planche.

La stabilité et l'efficacité offensive, deux ingrédients également recherchés par Courtrai : "Bien sûr, j'aurais aimé que nous marquions plus, mais en fin de compte, seule la victoire compte. Si nous voulons continuer à progresser en tant que club, la cohérence est absolument la clé. La semaine dernière, je n'étais pas satisfait" a conclu Alexandersson.