🎥 Carton rouge pour Lawrence lors de Courtrai - Standard ? La réponse claire du Département d'arbitrage !

Le Standard s'est incliné ce dimanche face à Courtrai. Les Rouches ont vu Henry Lawrence être exclu pour une semelle sur El Idrissy.

Lors de la défaite du Standard ce dimanche sur le terrain du KV Courtrai, les Rouches ont vu Henry Lawrence être exclu à la 35e minute de jeu.

Le jeune arrière droit de 22 ans a été coupable d'un geste assez maladroit sur El Idrissy, ce qui lui a valu une carte rouge après vérification du VAR.

Jonathan Lardot, directeur technique de l'arbitrage et représentant du Professionnal Referee Department, s'est expliqué sur cette décision dans l'émission Under Review.

"C'est une intervention correcte, et le rouge est correct", a commencé Lardot. L'intensité du joueur du Standard n'est pas de nature à toucher le joueur, mais au final, il ne touche pas le ballon."

"Il arrive par derrière et touche le mollet du joueur de Courtrai avec ses crampons. C'est une action dangereuse. Oui, on peut parler de l'intensité, mais le fait est qu'il plante ses crampons dans le mollet. On voit la cheville se plier, et qu'il appuie totalement sur le mollet. Il n'arrête pas non plus son mouvement."