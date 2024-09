Jean Butez tout de même vers Anderlecht ? Le plan de Jesper Fredberg prend forme

L'Antwerp n'a pas réussi à vendre Jean Butez cet été. Le prix du gardien français était tout simplement trop élevé. Et c'est exactement ce qu'espérait Jesper Fredberg.

Lors du mercato estival, l'Antwerp a demandé cinq millions d'euros pour Jean Butez. Anderlecht considérait le Français comme le remplaçant idéal de Kasper Schmeichel, mais Jesper Fredberg n'a jamais envisagé de débourser la somme demandée.

De plus, grâce à la performance de Colin Coosemans, la pression pesant sur la direction bruxelloise pour attirer un nouveau gardien était bien moindre qu'attendue. En attendant, Butez est toujours (sur le banc) à Anvers. Et c’est exactement ce qu’espérait Fredberg.

Une affaire à saisir...quitte à devoir se montrer patient

Selon nos informations, le dossier est toujours sur la table du directeur sportif d'Anderlecht. Fredberg a désormais tout ce dont il a besoin pour économiser plusieurs millions sur les frais de transfert.

Anderlecht envisage plutôt une indemnité de transfert d'environ trois millions d'euros. A titre de comparaison : Transfermarkt estime la valeur de Butez à huit millions d'euros. Mais dans la situation donnée, aucun club ne déboursera une telle somme.

Dans les prochaines semaines, Anderlecht et l'Antwerp se retrouveront autour de la table. Le but : discuter et, si possible, boucler un transfert hivernal de Butez. Après tout, garder le Français sur le banc signifie une sacrée perte financière pour l'Antwerp? Vu la situation du club, ce n'est pas tenable à long terme.