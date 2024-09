Le dur constat d'Anthony Moris après la défaite contre l'Antwerp : "Avec une telle attitude..."

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 2-0 sur le terrain de l'Antwerp ce dimanche. Le capitaine Anthony Moris n'était pas satisfait de la prestation de son équipe.

S'inclinant 2-0 sur le terrain du Bosuil, l'Union Saint-Gilloise a confirmé son état de forme toujours assez inquiétant.

Anthony Moris, le capitaine des Saint-Gillois, s'est exprimé au micro d'Eleven/DAZN après la rencontre. Il n'a pas caché sa déception.

"La victoire de l’Antwerp est méritée dans l’ensemble. On n’a pas réussi à déjouer leur façon de jouer. On n’a pas été bon, dans les duels, le pressing, l’intensité. Si tu viens ici et que tu n’as pas ça, tu n’as aucune chance de gagner."

Les Bruxellois ont perdu Kevin Mac Allister, exclu pour deux cartes jaunes. "Ne comptez pas sur moi pour tuer un coéquipier. J’étais trop loin de la phase, je ne sais pas si c’est mérité cette deuxième carte jaune", a réagi Moris.

"Ce n’est pas pour moi le tournant. C’est la façon dont on est rentré dans cette seconde mi-temps. En 20 minutes, il y a deux buts encaissés et une carte rouge. On rentre à la mi-temps avec beaucoup de chance car l’Antwep aurait mérité de mener au score. On recommence la seconde période comme ça, on ne peut pas gagner un match avec cette attitude-là."