📷 Moris et Janssen se toisent, l'attaquant de l'Antwerp ne rate pas le gardien de l'Union après son but

Vincent Janssen n'a pas hésité à narguer Anthony Moris après l'ouverture du score de l'Antwerp.

L'affiche de cette septième journée de Pro League a été remplie de rebondissements et de discussions. Dès la première minute de jeu, et le but annulé de Gyrano Kerk pour une faute sur Sadiki.

Après ça, la rencontre est un petit peu partie dans tous les sens. Le Great Old a eu l'occasion de prendre les commandes en milieu de première période, mais Vincent Janssen a tiré son penalty à côté du poteau de Moris.

Et le gardien de l'Union n'a pas hésité à chambrer un petit peu l'attaquant anversois, ce qu'il n'a pas apprécié. Et en seconde période, Janssen a eu l'occasion de se venger.

En début de seconde période, c'est bien l'attaquant néerlandais qui a enfin trouvé la faille pour les Anversois, et il n'a pas hésité à rendre la pareille à Moris. Une langue directement dirigée vers le gardien, qui lui a valu une carte jaune.

La suite est connue : Kevin Mac Allister écope de sa deuxième carte jaune, Tjarron Chery fait le break à l'heure de jeu et scelle déjà le score de la rencontre. Janssen à dû essayer plusieurs fois, mais il a réussi à battre Moris.