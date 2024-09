Le retour à la réalité fait mal à l'Union : "Maintenant, nous avons à nouveau les pieds sur terre"

Avec cette nouvelle défaite, l'Union se retrouve avec 9 points sur 21. Pas assez pour un vice-champion en titre, et Noah Sadiki s'en rend également compte. Le milieu de terrain parle de retour à la réalité et a un message pour ses coéquipiers.

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée au Bosuil, ce dimanche. Les vice-champions en titre n'ont pas fait un bon match, et ils le savent. "J'ai l'impression que nous ne sommes jamais rentrés dans la rencontre. Nous avons été bons sur certaines situations, mais ce n'était pas suffisant" analysait justement Noah Sadiki après la rencontre.

Le jeune milieu de terrain n'avait cependant aucune raison claire à donner. "Nous devons réagir individuellement et collectivement dès le début de la semaine. Aujourd'hui, ce n'était pas un bon match, mais je ne saurais pas dire pourquoi actuellement."

"Peut-être qu'il faut encore un temps d'adaptation avec les nouvelles recrues, mais je ne pense pas que ça soit une excuse. Nous n'étions simplement pas assez bons" répondait sèchement Sadiki.

Les Unionistes doivent se reprendre en main

Avec un bilan de 9 sur 21, l'Union est à la traine, dans la colonne de droite. Pas la situation que l'on attend d'un vice-champion. "Quand on regarde ce que le club a fait ces trois dernières années, c'est bien trop peu. Mais la saison est encore longue et les barrages arrivent, donc il suffit de rentrer dans le top 6 et tout est possible."

Noah Sadiki avait ensuite un message à faire passer à ses coéquipiers. "C'est une confrontation avec la réalité pour tout le monde. Tout le monde doit savoir que ça ne sera pas facile chaque année. Je pense que nous avons désormais à nouveau les pieds sur terre. Il est temps de travailler plus dur, plus intelligemment et devenir des tueurs" a conclu Sadiki.