Les regrets de Sébastien Pocognoli après la défaite de l'Union à l'Antwerp : "Il faut aussi que ça vienne des joueurs, ce qui n'est pas le cas"

Sébastien Pocognoli était déçu après la défaite de l'Union à l'Antwerp. Le T1 unioniste n'a pas vu l'intensité requise lors d'un déplacement au Bosuil, et son équipe en a payé les conséquences.

C'est une rencontre très difficile qu'a vécu l'Union sur la pelouse de l'Antwerp, ce dimanche. Après un premier but annulé et un penalty manqué par Vincent Janssen, les joueurs se Sébastien Pocognoli n'ont pas su réagir. Entre autres à cause d'un manque d'engagement que regrettait le T1 unioniste au micro de DAZN.

"On va avoir des regrets par rapport à notre prestation. C'était, bien sûr, un match à l'extérieur contre une bonne équipe, mais on leur a donné la possibilité de bien évoluer. Ici, il faut toujours répondre présent dans l'intensité, dans les duels, sur les deuxièmes ballons, et ça n'a pas été le cas. Quand on l'a fait, on a eu quelques possibilités en transition, mais il y a toujours trois, quatre, cinq touches de balles qui permettent au bloc adverse de revenir"

On essaye de mettre des choses en place, mais ça doit aussi venir des joueurs"

"Les situations du penalty et du but auraient dû nous alarmer, mais ça n'a pas été le cas. Si on avait joué à notre niveau, comme contre Anderlecht, on aurait pu faire quelque chose. On ne marque pas depuis quelques matchs et on doit se poser cette question. On se crée des situations, même à dix, mais ça reste très poussif. On va mettre des choses en place, et on le fait déjà, pour créer des connexions entre les joueurs, mais ça doit aussi venir d'eux, ce qui n'est pas encore trop le cas pour le moment."

Sébastien Pocognoli ne conteste pas la carte rouge de Kevin Mac Allister

En seconde période, la deuxième carte jaune reçue par Kevin Mac Allister a plombé l'Union pour de bon. Une exclusion que ne conteste pas Sébastien Pocognoli, et qui s'explique avec ce même manque d'engagement récurrent du vice-champion.

"Il faut toujours regarder l'historique pour parler de ce genre de fautes. Quand on n'est pas présent sur les premiers et les deuxièmes ballons, qu'on manque d'engagement et d'intensité, on s'expose à ça. Bien sûr, cette faute est une faute d'engagement, mais c'est aussi parce qu'on est trop souvent en retard. Et quand on n'est pas assez présent, on permet à l'arbitre de prendre des décisions contre nous, même si elles sont parfois justes", a conclu Pocognoli.