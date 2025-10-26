Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise est encore en rodage mais a tout de même fait la différence dans la dernière demi-heure contre Saint-Trond. Les joueurs sont montés en puissance durant la rencontre, voici leur note.

Scherpen (5) : peu de boulot en première mi-temps, plusieurs interventions hésitantes en deuxième. Ses approximations en fin de match ont bien failli coûter la victoire.

Mac Allister (7,5) : très précieux par son jusqu'au-boutisme face aux attaquants trudonnaires partis en profondeur, empêchant notamment Sebaoui de se présenter face à Scherpen en première mi-temps. Encore une fois le plus sûr défensivement du trio arrière.

Burgess (6) : parfois pris de vitesse face à Goto et Sebaoui, qui ont ciblé son dos mais son expérience et ses anticipations l'ont rendu moins visible qu'en Ligue des Champions. Beaucoup de présence dans le rectangle adverse avec un but annulé et une remise intéressante au petit rectangle dont Giger aurait dû profiter.

Sykes (6,5) : préféré à Leysen, intéressant par son apport en possession pour initier les attaques sur le côté gauche. Souverain dans les airs, un peu moins dans les duels au sol.

Khalaili (6,5) : son centre millimétré pour David aurait dû lancer son match, le hors-jeu en a décidé autrement. Tout de même quelques accélérations dont il a le secret pour porter le danger et un gros travail défensif.

Van de Perre (7): toujours aussi généreux dans ses courses pour gratter des ballons. Le premier pour aller au contre-pressing ou couper les angles en perte de balle.

Schoofs (6) : Sébastien Pocognoli l'avait essayé dans un rôle d'infiltreur, David Hubert l'a aligné à sa meilleure place, comme distributeur. Très volontaire pour aiguiller le jeu, que ce soit balle au pied ou par ses gestes, mais pas encore aussi heureux dans le dernier tiers du terrain comme il l'était à Malines. Un coup franc sur la latte qui aurait mérité mieux.

Niang (5,5) : toujours autant d'activité sur son flanc mais pas mal de situations intéressantes gâchées par du déchet dans ses centres.

Ait El Hadj (7) : pas franchement en vue en première mi-temps mais plus à son avantage en deuxième, quand les espaces ont commencé à s'ouvrir. Redoutable au moment de lancer un contre avec de l'espace devant lui et des appels de ses attaquants, qui n'ont pas toujours fait bon usage de ses ballons.

Giger (5,5) : aligné dans un rôle semblable à celui de Florucz (blessé), un début de match avec beaucoup plus de mobilité et de dribble que son concurrent autrichien mais plus discret par la suite. Une grosse occasion manquée sur coup franc. Le premier remplacé par David Hubert.

David (7) : face au positionnement assez haut de la défense de Saint-Trond, l'Union a rapidement tenté de le lancer en profondeur. Cela a failli fonctionner après dix minutes, mais son but a été annulé. Souvent excentré pour lancer les reconversions. De plus en plus en vue au fil des espaces laissés par Saint-Trond mais pas encore autant en réussite qu'en deuxième partie de saison dernière.

Rodriguez (8) : le supersub de David Hubert. Un peu de réussite sur son premier but mais le mérite lui en revient d'avoir apporté de la fraîcheur et de la spontanéité dans le dernier geste. De retour dans son bon flow du début de saison avec ses deux buts.

