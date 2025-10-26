L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

L'Union Saint-Gilloise était en mode Diesel contre Saint-Trond. À l'image de toute l'équipe, Anouar Ait El Hadj est monté en puissance au fil de la rencontre.

Contre les Canaris, le plan de David Hubert était clair : profiter du positionnement assez haut de la défense adverse pour lancer Promise David. Cela s'est avéré bouché en première mi-temps, mais les espaces ont ensuite commencé à s'ouvrir dès la reprise.

Dans cette volonté de verticalité, Anouar Ait El Hadj s'est montré important pour assurer le lien entre le milieu de terrain et le grand Canadien, notamment au moment de le lancer dans l'espace.

"C'était un peu difficile en première mi-temps aujourd'hui", confirme-t-il à notre micro. On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong. Mais on a su calmer le jeu et trouver des solutions pour faire la différence. On voit que quand il y a plus d'espaces et qu'on parvient à me trouver, ça devient plus facile pour moi".

L'Union se cherche encore

"On sait que ce n'est pas toujours facile quand il y a des changements au sein du club, mais le plus important, c'est de continuer à travailler et se remettre à gagner comme on l'a fait aujourd'hui. Regarder ce que le Club de Bruges fait de son côté ? Non, le championnat est encore long, il est trop tôt pour commencer à se concentrer sur les autres", poursuit-il.





L'Union garde trois points d'avance en tête du classement mais devra se montrer plus consistante pour ne pas se faire surprendre face à des équipes plus efficaces dans les semaines à venir : "On doit progresser, tout le monde est d'accord avec ça, que ce soit les joueurs ou le coach. Les premières mi-temps qu'on a pu faire contre Charleroi ou ce soir n'étaient pas terribles mais on gagne deux fois et c'est le plus important. Travailler, on sait qu'on va devoir le faire", conclut Ait El Hadj.