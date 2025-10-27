De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé

Tout n'a pas été parfait pour l'Union Saint-Gilloise face à Saint-Trond, loin de là. Mais David Hubert retient la réaction des siens après la désillusion européenne de mercredi.

Entre faire jeu égal avec l'Inter Milan pendant 40 minutes pour finalement perdre et connaître une première mi-temps laborieuse contre Saint-Trond avant de l'emporter 2-0, l'Union Saint-Gilloise a connu une semaine paradoxale. Les meilleures prestations ne sont pas toujours celles qui sont récompensées. Depuis sa remontée en première division, l'Union l'a appris et parfaitement intégré, elle l'a à nouveau démontré hier.

"Nous avons encore été négligents dans nos moments de possession. Nous avons perdu le ballon trop vite, au lieu de faire mal à Saint-Trond en transition ou de temporiser pour poser le jeu. Nous n'avons pas fait les bons choix pour dicter le tempo du match", reconnaît David Hubert en conférence de presse.

L'Union a retrouvé sa gestion

Le nouveau T1 saint-gillois nuance tout de même. Dans sa grille d'analyse, il y a un juste milieu en fonction des adversaires : "Beaucoup m'ont demandé comment réagir à cette défaite face à l'Inter Milan. Il n'y a pas de réaction particulière à apporter, nous avons simplement joué contre le plus haut niveau international".

Le groupe apprend malgré tout beaucoup de ces rencontres face au gratin continental : "Nous avons retiré des choses positives : contre Saint-Trond, on a su être solides dans nos moins bons moments et efficaces dans nos meilleurs moments ce qui n'avait pas été le cas en Ligue des Champions".





C'est désormais la Coupe qui attend les Saint-Gillois, avec un déplacement piégeux à Tubize-Braine, toujours invaincu en D1 ACFF cette saison. Hubert fera sans doute tourner une partie de son groupe. Mais il ne pourra pas compter sur Raul Florucz, absent de la feuille de match hier : "Il a eu un problème au mollet après le match contre l'Inter, il est out pour mercredi".