Suis Union SG - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 19:15.
-
Date: 26/10/2025 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 12
Soirée de gala à l'Union : l'hommage spécial du club à ses centurions
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille Saint-Trond ce soir. Le Parc Duden rendra hommage à plusieurs de ses fidèles serviteurs.

Ces dernières semaines, plusieurs joueurs ont fêté leur centième apparition pour le compte de l'Union Saint-Gilloise. Kevin Mac Allister a franchi le cap lors du déplacement à Dender, Ross Sykes l'a fait contre Westerlo, Mathias Rasmussen contre l'Inter Milan.

Même si le business model du club vaut au noyau beaucoup d'arrivées et de départs après avoir fait exploser des garçons passés sous les radars, ces quelques gardiens du temple sont cruciaux pour assurer un minimum de continuité et faire perdurer les valeurs qui font le succès de l'Union depuis des années.

À jamais dans l'histoire du club

Pour mieux leur rendre hommage, le club leur a dédié un Centurions Wall, un mur comprenant un portrait de chacun des 120 joueurs ayant disputé 100 matchs ou plus sous le maillot saint-gillois. L'Union l'inaugurera officiellement aujourd'hui avant le match contre Saint-Trond en présence de plusieurs de ces centenaires.

L'occasion de mettre en valeur les architectes des récents succès du club, comme Siebe Van der Heyden, Ismael Kandouss, Teddy Teuma, Lazare Amani, Charles Vanhoutte, Noah Sadiki, Christian Burgess, Anthony Moris ou Koki Machida, mais aussi les gloires de la première heure comme Gus Vanderstappen ou Guillaume Vanden Eynde.

Les anciens présents communieront ensuite avec les supporters à la mi-temps. De quoi donner du baume au coeur à l'équipe, qui doit se remettre de la défaite 0-4 subie contre l'Inter Milan et qui devra se méfier de Saint-Trond, assez en forme depuis le début de saison.

Prono Union SG - STVV

Union SG gagne
Partage
Union SG Union SG gagne Partage STVV STVV gagne
86.01% 11.6% 2.39%
Les plus populaires
2-1
(75x)		 2-0
(64x)		 3-1
(64x)

Comparatif Union SG - STVV

Classement

1
6

Points

26
18

Gagner

8
5

Perdre

1
3

Buts inscrits

22
17

Buts reçus

6
14

Cartes jaunes

23
17

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

6
2
2
02/02 16:00 Union SG Union SG 2-1 STVV STVV
25/08 16:00 STVV STVV 0-0 Union SG Union SG
21/01 16:00 Union SG Union SG 0-0* STVV STVV
08/10 19:15 STVV STVV 0-4 Union SG Union SG
02/04 19:15 Union SG Union SG 2-1 STVV STVV
23/07 20:45 STVV STVV 1-1 Union SG Union SG
13/02 16:00 Union SG Union SG 0-1 STVV STVV
03/12 20:45 STVV STVV 1-2 Union SG Union SG
13/05 20:00 Union SG Union SG 1-4 STVV STVV
22/04 20:00 STVV STVV 0-1 Union SG Union SG
Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

24/10

Les matchs entre l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond sont toujours particuliers pour Chris O'Loughlin. Le directeur sportif de l'Union revient sur son passé dans le Limbo...

"Nous nous sommes déjà illustrés contre Anderlecht, Bruges et Genk"

24/10

La 12e journée de Jupiler Pro League débute ce soir et verra dimanche les Canaris se déplacer dans la capitale, pour tenter de prendre des points au Parc Duden.

"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

25/10

Louis Patris s'est exprimé sur son arrivée à l'Union Saint-Gilloise. Comment s'est déroulé son transfert ? Avait-il vraiment envie de quitter le STVV ? Et qu'est-ce qui l'a...

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 13:30 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 19:15 STVV STVV
