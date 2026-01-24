La RAAL accueille Saint-Trond cette après-midi. Frédéric Taquin veut voir ses joueurs confirmer leurs très bons premiers matchs de 2026 à l'Antwerp et au Club de Bruges.

Au match aller, Saint-Trond tenait le point du partage jusqu'à la 90e, avant de craquer dans le temps additionnel. Cela remonte déjà à la quatrième journée. La suite de championnat des Trudonnaires a confirmé aux Loups qu'ils n'avaient pas à rougir de leur prestation. Le STVV est aujourd'hui deuxième au classement et a remporté huit de ses neuf derniers matchs, tout en jouant un football séduisant.

"J'adore ce qu'ils font. C'est une équipe tonique, avec beaucoup d'énergie. Ils ont dans l'idée d'attaquer tout le temps. Techniquement, ils sont vraiment top. C'est très intelligemment fait", explique Frédéric Taquin en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Une belle opposition de styles

"Ils méritent leur place et ils peuvent réaliser quelque chose de bien en playoffs 1. En tout cas, j'aime ce que je vois quand je les regarde. Mais nous aussi, on peut être costauds à la maison. Comme eux, on est aussi plus forts qu'à l'aller", poursuit-il.

Les Loups enchaînent deux matchs dans leur tanière face à deux membres du top 6. Après Saint-Trond, ce sera autour de La Gantoise de se rendre dans la Région du Centre : "Ce sont deux styles différents. Saint-Trond, c'est plus champagne, ils attaquent les espaces, ils sont plus dribbleurs, attaquent plus la profondeur. Ils sont forts sur les transitions.



"Sous De Mil, Gand évolue plus avec un football de position. Ce sont deux organisations différentes mais ce sont deux belles équipes. Je signe des deux mains pour un 4/6 face à ces deux adversaires ! Tant que ce ne sont pas des défaites", conclut Frédéric Taquin.