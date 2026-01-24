|
|
Scott Crabbé depuis La Louvière
|
90+1
|
Diouf ! Saint-Trond passe devant !
Une minute après ses grands débuts, Diouf part dans le dos de la défense de la RAAL et fait 1-2 !
|
90+1
|
But de Oumar Diouf (Keisuke Goto)
|
|
90
|
Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
|
90
|
Les premières minutes de l'ancien buteur du RFC Liège
|
90
|
Ryotaro Ito
Oumar Diouf
|
89
|
Deux corner pour Saint-Trond
Les visiteurs repartent à,l'attaque
|
88
|
La RAAL sort la tête de l'eau
Les Loups sont un peu plus haut
|
84
|
Parade de Peano
La frappe déviée d'Ito était piégeuse. La RAAL subit en cette fin de match
|
|
83
|
Les première minutes de l'ancien Louvaniste avec la RAAL
|
83
|
Jerry Afriyie
Nachon Nsingi
|
78
|
Joël Ito
Thierry Lutonda
|
77
|
D'un rectangle à l'autre
Les espaces s'ouvrent, les deux équipes sont moins bien organisées défensivement
|
72
|
Dario Benavides
Nolan Gillot
|
71
|
Saint-Trond encore dangereux
La frappe de loin de Musliu passe de peu à côté
|
70
|
Arbnor Muja
Kaito Matsuzawa
|
68
|
Frappe de Ryotaro Ito
Peano est à la bonne place mais repousse dans les pieds de Muja, dont il capte ensuite la frappe
|
64
|
Taniguchi ! Saint-Trond n'aura pas été mené longtemps
Comme La Louvière, les Canaris marquent sur phase arrêtée. Taniguchi se défait du marquage et égalise de la tête, 1-1 !
|
63
|
But de Shogo Taniguchi (Arbnor Muja)
|
|
63
|
La RAAL continue
Les Loups insistent après l'ouverture du score
|
60
|
Fall ! La RAAL est devant !
Le corner de Liongola est parfait, Fall fait le ménage et place sa tête hors de portée de Kokubo, 1-0 pour la RAAL !
|
60
|
Bon centre de Maisonneuve
Musliu concède le corner
|
59
|
But de Pape Moussa Fall (Jordi Liongola)
|
57
|
Centre de Vanwesemael
Bon ballon du gauche, mais Goto arrive trop court pour l'exploiter
|
55
|
Coup franc louviérois
La déviation d'Afriyie au premier poteau ne donne rien
|
53
|
Carte jaune pour Visar Musliu
|
52
|
Bloc de Maisonneuve
Il était temps, Sebaoui avait fait la différence dans le rectangle, il venait d'armer
|
51
|
Sortie difficile de Kokubo
Corner pour la RAAL, le gardien de Saint-Trond sort, relâche le ballon dans le rectangle avant de vite le récupérer, il s'est fait mal en retombant mais retrouve tout de même ses esprits
|
48
|
Reprise de Fall
Centre aérien de Benavides, Fall s'impose en costaud mais dévie au-dessus
|
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler
|
|
Mi-temps
|
43
|
Bonne sortie de Peano
Muja avait plongé dans le dos de la défense, le gardien argentin plonge à sa rencontre
|
41
|
La RAAL réclame un penalty
Liongola déborde Hata et pénètre dans le rectangle avant de s'écrouler. Mais l'arbitre ne broche pas et n'est pas appelé par le VAR.
|
38
|
Afriyie part en profondeur
Il part dans le dos de la défense trudonnaire mais sa frappe finit dans le filet latéral
|
37
|
Quelle occasion pour Saint-Trond !
Peano part à l'abordage face à Goto, Ito récupère le ballon et le cède à Muja, qui reprend au-dessus alors que Peano n'était plus dans ses cages
|
34
|
Frappe de Fall
Le grand Sénégalais se retourne bien dans le rectangle mais est contré par la défense
|
31
|
La RAAL en bloc compact
Saint-Trond fait circuler mais a du mal à trouver l'espace
|
28
|
Arrêt de Peano
Coup franc axial joué court qui débouche sur une frappe de Muja, Peano se couche
|
25
|
Reprise de Benavides
Premier corner dangereux des Loups, Benavides s'impose dans les airs mais reprend au-dessus
|
|
23
|
Corner pour la RAAL
Les loups remettent le nez à la fenêtre, le centre vers Afriyie est dévié en corner mais Saint-Trond se dégage
|
22
|
Le coup franc ne donne rien
Liongola contourne bien le mur mais tire à côté
|
21
|
Percée de Joël Ito
La première dans cette rencontre après s'être appuyé sur Pape Fall. Fauché devant le rectangle, il force un coup franc très dangereux
|
19
|
Carte jaune pour Shogo Taniguchi
|
18
|
Coup franc pour les Loups
Le ballon d'Ito est très facilement capté par Kokubo
|
16
|
Poteau pour Saint-Trond !
Le corner joué en deux temps mystifie complètement la RAAL, Hata se présente face à Peano légèrement excentré et frappe sur le poteau ! La Louvière s'en sort bien.
|
14
|
Coup franc pour le STVV
La RAAL se dégage mais concède le corner
|
13
|
Carte jaune pour Yllan Okou
|
12
|
|
12
|
Frappe trudonnaire
La première pour les visiteurs, signée Ito, laissé trop seulà l'entrée du rectangle. Mais son ballon file en tribune
|
|
8
|
Centre de Ryotaro Ito
L'idée était bonne vers Sebaoui mais Peano capte le ballon
|
5
|
Situation chaude devant Kokubo
Benavides prend le dessus sur son opposant, pénètre dans le rectangle et centre, le ballon passe devant la ligne de but mais n'est pas repris
|
5
|
Hata hors-jeu
Première percée de Saint-Trond sur la droite, le juge de ligne lève son drapeau
|
2
|
La RAAL bien dans les duels
Déjà quelques belles anticipations dans les pieds des Trudonnaires
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
RAAL La Louvière - STVV: 0-0
|
15:56
|
Les joueurs montent sur le terrain
L'Easi Arena, pas encore complètement pleine, est baignée par un beau soleil en cette fin d'après-midi
|
15:29
|
Un fameux défi pour la RAAL
Saint-Trond est deuxième au classement et a gagné huit de ses neuf derniers matchs. Mais Les Loups ont montré à l'Antwerp et à la RAAL qu'ils savaient faire bloc dans l'adversité
|
15:28
|
Benavides et Liongola sur les flancs
C'est souvent la principale interrogation vu la richesse de la RAAL dans ce secteur. Nolan Gillot et Thierry Lutonda commencent donc sur le banc.
|
RAAL La Louvière:
Marcos Hernán Peano
- Maxence Maisonneuve
- Yllan Okou
- Djibril Alain Lamego
- Dario Benavides
- Samuel Gueulette
- Sami Lahssaini
- Joël Ito
- Jordi Liongola
- Pape Moussa Fall
- Jerry Afriyie
Banc:
Celestin De Schrevel
- Nolan Gillot
- Thierry Lutonda
- Noah Makembo-Ntemo
- Nachon Nsingi
- Soumaela Traore
- Owen Maës
STVV:
Leobrian Kokubo
- Taiga Hata
- Shogo Taniguchi
- Visar Musliu
- Robert-Jan Vanwesemael
- Ryan Merlen
- Abdoulaye Sissako
- Arbnor Muja
- Ryotaro Ito
- Ilias Sebaoui
- Keisuke Goto
Banc:
Loïc Mbe Soh
- Isaias Delpupo
- Simen Juklerød
- Matt Lendfers
- Wolke Janssens
- Alouis Diriken
- Kaito Matsuzawa
- Adam Nhaili
- Oumar Diouf
|
|
14:57
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce duel entre Loups et Canaris.