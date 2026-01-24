Date: 24/01/2026 16:00
La RAAL accueille Saint-Trond. Les Loups n'auront pas la tâche facile contre le deuxième du championnat mais sont en forme depuis la reprise.

Temps   90+2' 46" 
Scott Crabbé depuis La Louvière
90+1
 Diouf ! Saint-Trond passe devant !
Une minute après ses grands débuts, Diouf part dans le dos de la défense de la RAAL et fait 1-2 !
90+1

But 		But de Oumar Diouf (Keisuke Goto)
90
 Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
90
 Les premières minutes de l'ancien buteur du RFC Liège
90
 remplacé Ryotaro Ito
remplaçant Oumar Diouf
89
 Deux corner pour Saint-Trond
Les visiteurs repartent à,l'attaque
88
 La RAAL sort la tête de l'eau
Les Loups sont un peu plus haut
84
 Parade de Peano
La frappe déviée d'Ito était piégeuse. La RAAL subit en cette fin de match
83
 Les première minutes de l'ancien Louvaniste avec la RAAL
83
 remplacé Jerry Afriyie
remplaçant Nachon Nsingi
78
 remplacé Joël Ito
remplaçant Thierry Lutonda
77
 D'un rectangle à l'autre
Les espaces s'ouvrent, les deux équipes sont moins bien organisées défensivement
72
 remplacé Dario Benavides
remplaçant Nolan Gillot
71
 Saint-Trond encore dangereux
La frappe de loin de Musliu passe de peu à côté
70
 remplacé Arbnor Muja
remplaçant Kaito Matsuzawa
68
 Frappe de Ryotaro Ito
Peano est à la bonne place mais repousse dans les pieds de Muja, dont il capte ensuite la frappe
64
 Taniguchi ! Saint-Trond n'aura pas été mené longtemps
Comme La Louvière, les Canaris marquent sur phase arrêtée. Taniguchi se défait du marquage et égalise de la tête, 1-1 !
63

But 		But de Shogo Taniguchi (Arbnor Muja)
63
 La RAAL continue
Les Loups insistent après l'ouverture du score
60
 Fall ! La RAAL est devant !
Le corner de Liongola est parfait, Fall fait le ménage et place sa tête hors de portée de Kokubo, 1-0 pour la RAAL !
60
 Bon centre de Maisonneuve
Musliu concède le corner
59

But 		But de Pape Moussa Fall (Jordi Liongola)
57
 Centre de Vanwesemael
Bon ballon du gauche, mais Goto arrive trop court pour l'exploiter
55
 Coup franc louviérois
La déviation d'Afriyie au premier poteau ne donne rien
53
  Carte jaune pour Visar Musliu
52
 Bloc de Maisonneuve
Il était temps, Sebaoui avait fait la différence dans le rectangle, il venait d'armer
51
 Sortie difficile de Kokubo
Corner pour la RAAL, le gardien de Saint-Trond sort, relâche le ballon dans le rectangle avant de vite le récupérer, il s'est fait mal en retombant mais retrouve tout de même ses esprits
48
 Reprise de Fall
Centre aérien de Benavides, Fall s'impose en costaud mais dévie au-dessus
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


43
 Bonne sortie de Peano
Muja avait plongé dans le dos de la défense, le gardien argentin plonge à sa rencontre
41
 La RAAL réclame un penalty
Liongola déborde Hata et pénètre dans le rectangle avant de s'écrouler. Mais l'arbitre ne broche pas et n'est pas appelé par le VAR.
38
 Afriyie part en profondeur
Il part dans le dos de la défense trudonnaire mais sa frappe finit dans le filet latéral
37
 Quelle occasion pour Saint-Trond !
Peano part à l'abordage face à Goto, Ito récupère le ballon et le cède à Muja, qui reprend au-dessus alors que Peano n'était plus dans ses cages
34
 Frappe de Fall
Le grand Sénégalais se retourne bien dans le rectangle mais est contré par la défense
31
 La RAAL en bloc compact
Saint-Trond fait circuler mais a du mal à trouver l'espace
28
 Arrêt de Peano
Coup franc axial joué court qui débouche sur une frappe de Muja, Peano se couche
25
 Reprise de Benavides
Premier corner dangereux des Loups, Benavides s'impose dans les airs mais reprend au-dessus
23
 Corner pour la RAAL
Les loups remettent le nez à la fenêtre, le centre vers Afriyie est dévié en corner mais Saint-Trond se dégage
22
 Le coup franc ne donne rien
Liongola contourne bien le mur mais tire à côté
21
 Percée de Joël Ito
La première dans cette rencontre après s'être appuyé sur Pape Fall. Fauché devant le rectangle, il force un coup franc très dangereux
19
  Carte jaune pour Shogo Taniguchi
18
 Coup franc pour les Loups
Le ballon d'Ito est très facilement capté par Kokubo
16
 Poteau pour Saint-Trond !
Le corner joué en deux temps mystifie complètement la RAAL, Hata se présente face à Peano légèrement excentré et frappe sur le poteau ! La Louvière s'en sort bien.
14
 Coup franc pour le STVV
La RAAL se dégage mais concède le corner
13
  Carte jaune pour Yllan Okou
12
RAAL La Louvière - STVV
12
 Frappe trudonnaire
La première pour les visiteurs, signée Ito, laissé trop seulà l'entrée du rectangle. Mais son ballon file en tribune
8
 Centre de Ryotaro Ito
L'idée était bonne vers Sebaoui mais Peano capte le ballon
5
 Situation chaude devant Kokubo
Benavides prend le dessus sur son opposant, pénètre dans le rectangle et centre, le ballon passe devant la ligne de but mais n'est pas repris
5
 Hata hors-jeu
Première percée de Saint-Trond sur la droite, le juge de ligne lève son drapeau
2
 La RAAL bien dans les duels
Déjà quelques belles anticipations dans les pieds des Trudonnaires
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 RAAL La Louvière - STVV: 0-0
15:56
 Les joueurs montent sur le terrain
L'Easi Arena, pas encore complètement pleine, est baignée par un beau soleil en cette fin d'après-midi
15:29
 Un fameux défi pour la RAAL
Saint-Trond est deuxième au classement et a gagné huit de ses neuf derniers matchs. Mais Les Loups ont montré à l'Antwerp et à la RAAL qu'ils savaient faire bloc dans l'adversité
15:28
 Benavides et Liongola sur les flancs
C'est souvent la principale interrogation vu la richesse de la RAAL dans ce secteur. Nolan Gillot et Thierry Lutonda commencent donc sur le banc.
RAAL La Louvière (RAAL La Louvière - STVV)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Dario Benavides - Samuel Gueulette - Sami Lahssaini - Joël Ito - Jordi Liongola - Pape Moussa Fall - Jerry Afriyie
Banc: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Thierry Lutonda - Noah Makembo-Ntemo - Nachon Nsingi - Soumaela Traore - Owen Maës

STVV (RAAL La Louvière - STVV)
STVV: Leobrian Kokubo - Taiga Hata - Shogo Taniguchi - Visar Musliu - Robert-Jan Vanwesemael - Ryan Merlen - Abdoulaye Sissako - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Banc: Loïc Mbe Soh - Isaias Delpupo - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili - Oumar Diouf
14:57
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce duel entre Loups et Canaris.
RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.8 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Maisonneuve Maxence 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Plus de stats
Okou Yllan   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 90' -
Benavides Dario 72' 6.2 -
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
Plus de stats
Gueulette Samuel 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 17/18 (94.4%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lahssaini Sami 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/26 (73.1%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ito Joël 78' 6.4 -
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Liongola Jordi A 90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/23 (56.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 3/8 (37.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Moussa Fall Pape 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/15 (40%)
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Afriyie Jerry 83' 6.5 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 18' -
Lutonda Thierry 12' -
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Nsingi Nachon 7'  
Traore Soumaela 0'  
Maës Owen 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.5 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
Plus de stats
Hata Taiga 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 30/33 (90.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Taniguchi Shogo  90' 7.5 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 34/38 (89.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Musliu Visar   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 54/64 (84.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Vanwesemael Robert-Jan 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 28/30 (93.3%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Plus de stats
Merlen Ryan 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 27/37 (73%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Sissako Abdoulaye 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 36/40 (90%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Muja Arbnor A 70' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ito Ryotaro 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 34/45 (75.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Sebaoui Ilias 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Goto Keisuke 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/13 (46.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Mbe Soh Loïc 0'  
Delpupo Isaias 0'  
Juklerød Simen 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 20' 6.7 -
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Nhaili Adam 0'  
Diouf Oumar 0'  

présentation (du match)

La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"
La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"
Photo: © photonews

La RAAL accueille Saint-Trond cette après-midi. Frédéric Taquin veut voir ses joueurs confirmer leurs très bons premiers matchs de 2026 à l'Antwerp et au Club de Bruges.

Au match aller, Saint-Trond tenait le point du partage jusqu'à la 90e, avant de craquer dans le temps additionnel. Cela remonte déjà à la quatrième journée. La suite de championnat des Trudonnaires a confirmé aux Loups qu'ils n'avaient pas à rougir de leur prestation. Le STVV est aujourd'hui deuxième au classement et a remporté huit de ses neuf derniers matchs, tout en jouant un football séduisant.

"J'adore ce qu'ils font. C'est une équipe tonique, avec beaucoup d'énergie. Ils ont dans l'idée d'attaquer tout le temps. Techniquement, ils sont vraiment top. C'est très intelligemment fait", explique Frédéric Taquin en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Une belle opposition de styles

"Ils méritent leur place et ils peuvent réaliser quelque chose de bien en playoffs 1. En tout cas, j'aime ce que je vois quand je les regarde. Mais nous aussi, on peut être costauds à la maison. Comme eux, on est aussi plus forts qu'à l'aller", poursuit-il.

Les Loups enchaînent deux matchs dans leur tanière face à deux membres du top 6. Après Saint-Trond, ce sera autour de La Gantoise de se rendre dans la Région du Centre : "Ce sont deux styles différents. Saint-Trond, c'est plus champagne, ils attaquent les espaces, ils sont plus dribbleurs, attaquent plus la profondeur. Ils sont forts sur les transitions.


"Sous De Mil, Gand évolue plus avec un football de position. Ce sont deux organisations différentes mais ce sont deux belles équipes. Je signe des deux mains pour un 4/6 face à ces deux adversaires ! Tant que ce ne sont pas des défaites", conclut Frédéric Taquin.

OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

23/01

Saint-Trond continue d'avoir un mercato hivernal actif. Suite à la signature d'Oumar Diouf et Shion Shinkawa, les Canaris laissent partir Andrés Ferrari sous la forme d'un ...

Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?

Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?

23/01

En bonne forme du côté de la RAAL La Louvière, Sami Lahssaini est dans le viseur d'un club de Saudi Pro League, Al Okhdood.

Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

06:40

Saint-Trond a perdu Rein Van Helden et Andres Ferrari ce vendredi. Les Canaris attirent les regards, mais Wouter Vrancken a tenu à rassurer ses supporters.

La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

11:40

La RAAL accueille Saint-Trond cette après-midi. Frédéric Taquin veut voir ses joueurs confirmer leurs très bons premiers matchs de 2026 à l'Antwerp et au Club de Bruges.

