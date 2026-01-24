Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

Contre Saint-Trond, la RAAL a connu une nouvelle fin de match frustrante. Samuel Gueulette ne s'explique pas le relâchement après l'ouverture du score.

Avec cette défaite concédée dans la dernière minute de temps réglementaire contre Saint-Trond, la RAAL a déjà perdu huit points après la 85e minute cette saison, sans même parler de l'élimination à quelques minutes des tirs au but à l'Antwerp en Coupe. Avec ces huit unités en plus, La Louvière serait...à la sixième place.

Samuel Gueulette ne comprend pas : "La majeure partie de la rencontre, on a été solides comme lors de la première partie de saison. Mais comme ces dernières semaines, on a ensuite eu des petites défaillances individuelles, des moments d'inattention. Et ça, c'est impardonnable".

L'histoire se répète

"C'est la frustration qui ressort. Ces dernières semaines, le contenu est assez bon. Mais je suis désolé : ne pas prendre de points aujourd'hui, c'est impardonnable. Je n'ai pas d'explication. Mais quand tu mènes 1-0, tu dois être beaucoup plus stable émotionnellement et ne pas encaisser juste derrière", poursuit-il.

Ce n'est pas faute de ne pas avoir été prévenus : "On a l'habitude de prendre du temps de célébrer nos buts. Cela nous permet de nous reconcentrer, parce que les minutes qui suivent sont cruciales. On en était tous conscients et pourtant on encaisse derrière sur phase arrêtée. C'est frustrant, rageant".

A cause de cette nouvelle fin de match cochonnée, la RAAL manque l'occasion de grapiller du terrain en bas de classement : "On sait qu'on est capables de rivaliser avec tout le monde, on le montre de semaine en semaine. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut prendre des points. Mais on ne regarde pas forcément le classement, ça mettrait une pression inutile.