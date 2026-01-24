Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer"

Oumar Diouf s'est déjà mué en héros pour Saint-Trond. L'ancien buteur du RFC Liège a fait mouche dans les dernières minutes face à la RAAL.

42 secondes : c'est le temps qu'il aura fallu à Oumar Diouf pour signer son premier but en D1A. En test au RFC Liège cet été, il avait déjà mis tout le monde d'accord dès ses premiers matchs. Il a réussi à faire parler de lui plus rapidement encore avec Saint-Trond.

L'attaquant sénégalais n'oubliera jamais ce samedi, où tout aura basculé en dernière minute : "Aujourd'hui encore, je ne pensais pas que j'allais jouer. Je n'ai appris que ce midi que tout était en règle. Toute la matinée, j'ai demandé si j'allais pouvoir jouer. Mais ils ne savaient pas".

Un but pour propulser Saint-Trond à hauteur de l'Union

De quoi lui valoir une intégration express chez les Canaris : "Je n'ai pu commencer les entraînements qu'hier. Le coach m'a demandé si j'étais prêt à jouer malgré tout. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun problème".

Il n'a pas perdu son temps, même pendant la rencontre : "En étant sur le banc, j'ai bien pu observer le match. Tout part de là. J'ai vu comment défendaient les défenseurs de La Louvière, j'ai vu qu'il y avait de l'espace. Je savais que même si je ne montais qu'une minute, il ne me faudrait qu'une seule occasion pour marquer. A chaque que je jouerai, je me créerai des occasions".

Oumar Diouf est déjà la nouvelle coqueluche des supporters trudonnaires, qui ont lancé un chant spécial en son honneur. Mais il n'oublie pas ce que le RFC Liège représente pour lui. "C'est le club qui m'a donné l'opportunité d'être là où je suis aujourd'hui. Je leur en serai toujours reconnaissant, je n'ai pas les mots pour les remercier. On m'a donné ma chance, je l'ai saisie. Maintenant, je veux la saisir ici".

S'il continue comme ça, Diouf pourrait marcher sur les traces d'Adriano Bertaccini, qui avait lui aussi quitté le RFC Liège après six mois remplis de buts pour signer au Stayen : "On m'a parlé de lui, mais je ne le connais pas encore très bien. En tout cas, je veux faire mieux que lui avec Saint-Trond". Le message est passé aux défenseurs de première division.