Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

La RAAL s'est inclinée 1-2 contre Saint-Trond. Les Loups avaient pourtant ouvert le score, ils ont finalement craqué en toute fin de temps réglementaire.

Pour ce deuxième match du week-end, la Pro League nous réservait le deuxième 'synthético' de la saison, le match retour entre les deux équipes évoluant sur une pelouse artificielle. Pour ce match face à Saint-Trond, deuxième au classement, l'une des principales interrogations de Frédéric Taquin résidait sur les flancs. Il y a titularisé Dario Benavides et Jordi Liongola en pistons. Dans le camp d'en face, Wouter Vrancken a compensé le départ de Rein Van Helden à l'Antwerp en titularisant Taiga Hata sur le côté droit.

Portée par ses excellentes prestations à l'Antwerp et au Club de Bruges, la RAAL a allumé la première mèche avec un centre très dangereux de Dario Benavides au petit rectangle après cinq minutes, pas exploité par les attaquants louviérois.

Deux équipes qui se tiennent jusqu'au bout

Bousculé physiquement en début de rencontre, Saint-Trond a petit à petit commencé à combiner. Cela a débouché sur un gros danger au quart d'heure de jeu, lorsqu'un corner joué en retrait a fini par isoler Hata dans un angle fermé face à Peano. Ce dernier a vu son poteau repousser l'envoi.

Les deux équipes étaient ainsi rentrées dans leur match, de quoi nous valoir une belle opposition entre des Trudonnaires cherchant à construire depuis l'arrière et des relais en une touche au cœur du jeu et des Loups très prompts dans l'anticipation et le pressing pour ne pas laisser leur adversaire développer leur jeu habituel.





Plusieurs débordements de Dario Benavides dans le rectangle et quelques phases arrêtées qui auraient pu/dû être plus dangereuses ont donné quelques sueurs froides à Wouter Vrancken. Mais la dernière grosse occasion de la première mi-temps est bel et bien trudonnaire : Marcos Peano a dans un premier temps écarté le danger en partant à l'abordage face à Keisuke Goto en profondeur, mais le ballon est arrivé à Arbnor Muja, qui a canonné au-dessus alors que le gardien argentin n'était plus dans ses cages.

0-0 au repos, pas de changement dans les compos ni dans la physionomie de la rencontre, avec deux équipes bien organisées. Tout s'est ouvert sur phase arrêtee. A l'heure de jeu, la RAAL a ouvert le score sur un bon corner de Jordi Liongola repris en costaud par Pape Fall (59e, 1-0). Saint-Trond n'a pas vraiment eu le temps de douter : quatre minutes plus tard, c'est une autre phase arrêtée qui a conduit à l'égalisation sur un coup de casque du capitaine Shogo Taniguchi (63e, 1-1).

Deux buts coup sur coup qui ont amené une rencontre plus dérbridée, riche de plusieurs frissons dans les deux rectangles. Et à ce petit jeu, c'est Saint-Trond qui a poussé avec le plus d'insistance en fin de match. Plusieurs ballons chauds ont traversé le rectangle louviérois, dont un tir dévié qui a forcé Marcos Peano à la parade.

Comme au match aller, les Loups ont fini par craquer dans le moneytime. Une minute après sa montée, Oumar Diouf a pris la défense locale à défaut en filant en profondeur pour battre Marcos Peano et mettre sa nouvelle équipe aux commandes dans la stupeur générale (88e, 1-2).

Des débuts parfaits pour l'ancien buteur du RFC Liège. A l'inverse, une nouvelle fin de match cruelle pour la RAAL, qui avait pourtant tenu tête à l'Antwerp et au Club de Bruges mais cale pour sa première de l'année à domicile. De son côté, Saint-Trond en est à neuf victoires sur ses dix derniers matchs et revient provisoirement à hauteur de l'Union en tête du classement.