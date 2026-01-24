Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond

La RAAL tire la tête avec cette défaite dans les dernières minutes contre Saint-Trond. Les joueurs ont pourtant livré un match courageux, voici leur note.

Peano (5,5) : quelques bonnes anticipations face aux attaquants trudonnaires partis en profondeurs. Son premier véritable arrête ne tombe qu'à dix minutes de la fin sur une frappe dévie. Pas grand-chose à se reprocher sur l'égalisation, sur le recule-frein lorsque Diouf est parti en profondeur sur le 1-2.

Benavides (6,5) : a donné le tournis à Van Wesemael sur la droite. Des appels à foison, des accélérations qui ont fait très mal, même si ses centres ont rarement trouvé preneur. L'un des plus en vue en première mi-temps, beaucoup moins après le repos. D'où le premier changement de Frédéric Taquin.

Maisonneuve (6) : un début de match délicat, mais il s'en est rapidement remis, avec des anticipations assez hautes dans le jeu et même quelques sorties balle au pied pour créer le déséquilibre. Pris de vitesse par Diouf sur le 1-2.

Okou (5,5) : lui aussi dépassé lorsque Diouf a pris la profondeur 42 secondes après son entrée au jeu. Regardait le ballon, laissant à l'ancien buteur du RFC Liège l'occasion de refaire ses mètres de retard.

Les Loups au combat

Lamego (6) : sa vitesse a fait du bien pour s'occuper des appels de Goto en profondeur, le Japonais aura été moins dangereux que d'habitude.



Liongola (6,5) : un peu moins en vue qu'à l'accoutumée, mais un corner parfaitement donné qui devait lancer la RAAL avec le but de Pape Fall.

Lahssaini (6,5) : courtisé en Arabie Saoudite, il a encore rappelé toute son importance pour l'équipe avec son mordant habituel devant la défense, quitte à suivre Ryotaro Ito dans le camp adverse pour contrer ses décrochages et l'empêcher de dicter le jeu

Gueulette (6) : un rôle dans l'ombre à la récupération face à Merlen et Sissako lorsque Lahssaini compensait sur un flanc et qu'Ito chassait quelques mètres plus haut.

Ito (5) : sa belle combinaison avec Fall après 20 minutes aurait dû le lancer dans son match, cela n'a finalement que peu été le cas. La tête chercheuse de La Louvière a tenté de trouver l'espace entre l'entrejeu et la défense mais n'a pas réussi à créer de déséquilibre.

Fall (7) : quelques centres tentés vers lui mais peu de ballons exploitables dans le rectangle en première mi-temps. Il était dès lors plus visible dans son jeu en remise dos au but. A saisi sa seule opportunité en ouvrant le score sur corner.

Afriyie (6) : dès le début du match, il a montré que sa vitesse et son flair pouvaient faire mal à la défense. Mais on l'a moins vu à partir du moment où Saint-Trond ne l'a plus laissé en un contre un sur les ballons en profondeur.

