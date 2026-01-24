Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La RAAL tire la tête avec cette défaite dans les dernières minutes contre Saint-Trond. Les joueurs ont pourtant livré un match courageux, voici leur note.

Peano (5,5) : quelques bonnes anticipations face aux attaquants trudonnaires partis en profondeurs. Son premier véritable arrête ne tombe qu'à dix minutes de la fin sur une frappe dévie. Pas grand-chose à se reprocher sur l'égalisation, sur le recule-frein lorsque Diouf est parti en profondeur sur le 1-2. 

Benavides (6,5) : a donné le tournis à Van Wesemael sur la droite. Des appels à foison, des accélérations qui ont fait très mal, même si ses centres ont rarement trouvé preneur. L'un des plus en vue en première mi-temps, beaucoup moins après le repos. D'où le premier changement de Frédéric Taquin.

Maisonneuve (6) : un début de match délicat, mais il s'en est rapidement remis, avec des anticipations assez hautes dans le jeu et même quelques sorties balle au pied pour créer le déséquilibre. Pris de vitesse par Diouf sur le 1-2.

Okou (5,5) : lui aussi dépassé lorsque Diouf a pris la profondeur 42 secondes après son entrée au jeu. Regardait le ballon, laissant à l'ancien buteur du RFC Liège l'occasion de refaire ses mètres de retard.

Les Loups au combat

Lamego (6)  : sa vitesse a fait du bien pour s'occuper des appels de Goto en profondeur, le Japonais aura été moins dangereux que d'habitude.

Lire aussi… Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

Liongola (6,5) : un peu moins en vue qu'à l'accoutumée, mais un corner parfaitement donné qui devait lancer la RAAL avec le but de Pape Fall.

Lahssaini (6,5) : courtisé en Arabie Saoudite, il a encore rappelé toute son importance pour l'équipe avec son mordant habituel devant la défense, quitte à suivre Ryotaro Ito dans le camp adverse pour contrer ses décrochages et l'empêcher de dicter le jeu

Gueulette (6) : un rôle dans l'ombre à la récupération face à Merlen et Sissako lorsque Lahssaini compensait sur un flanc et qu'Ito chassait quelques mètres plus haut.

Ito (5) : sa belle combinaison avec Fall après 20 minutes aurait dû le lancer dans son match, cela n'a finalement que peu été le cas. La tête chercheuse de La Louvière a tenté de trouver l'espace entre l'entrejeu et la défense mais n'a pas réussi à créer de déséquilibre.

Fall (7) : quelques centres tentés vers lui mais peu de ballons exploitables dans le rectangle en première mi-temps. Il était dès lors plus visible dans son jeu en remise dos au but. A saisi sa seule opportunité en ouvrant le score sur corner.

Afriyie (6) : dès le début du match, il a montré que sa vitesse et son flair pouvaient faire mal à la défense. Mais on l'a moins vu à partir du moment où Saint-Trond ne l'a plus laissé en un contre un sur les ballons en profondeur.
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
STVV

Plus de news

Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

20:00
Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer"

Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer"

19:20
Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

17:59
LIVE : Suivez la rencontre entre OH Louvain et l'Union Saint-Gilloise en direct commenté (20h45) Live

LIVE : Suivez la rencontre entre OH Louvain et l'Union Saint-Gilloise en direct commenté (20h45)

20:00
Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

19:40
Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

19:00
Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

18:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Lemarechal - Rasmussen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Lemarechal - Rasmussen

16:35
"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

17:30
Un autre Belge vers un cador de Premier League, après Senne Lammens à Manchester United ?

Un autre Belge vers un cador de Premier League, après Senne Lammens à Manchester United ?

17:00
Officiel : Bruges tient sa nouvelle recrue pour plusieurs millions d'euros

Officiel : Bruges tient sa nouvelle recrue pour plusieurs millions d'euros

16:35
Anderlecht reste un épisode douloureux pour Denis Odoi : "Une des plus grandes déceptions de ma carrière"

Anderlecht reste un épisode douloureux pour Denis Odoi : "Une des plus grandes déceptions de ma carrière"

16:00
La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

11:40
Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

15:00
Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

06:40
Genk risque de lourdes sanctions, mais réagit également vivement après les incidents en coupe d'Europe

Genk risque de lourdes sanctions, mais réagit également vivement après les incidents en coupe d'Europe

15:30
Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

14:20
"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué

"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué

14:00
1
Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

14:40
OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

13:01
Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

13:30
"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

12:20
Un retour chez les Francs Borains pour disputer la Coupe du Monde : "Le rêve d'une vie"

Un retour chez les Francs Borains pour disputer la Coupe du Monde : "Le rêve d'une vie"

12:40
Le Club de Bruges doit-il aller chercher Parfait Guiagon ? L'idée fait débat au nord du pays

Le Club de Bruges doit-il aller chercher Parfait Guiagon ? L'idée fait débat au nord du pays

12:00
1
"Trois buts très suspects en trois minutes à la fin" : le match étrange de l'Union qui refait surface

"Trois buts très suspects en trois minutes à la fin" : le match étrange de l'Union qui refait surface

11:20
3
D'ores et déjà forfait contre Charleroi, incertain pour Anderlecht en Coupe : "C'est un coup dur"

D'ores et déjà forfait contre Charleroi, incertain pour Anderlecht en Coupe : "C'est un coup dur"

11:00
🎥 Le 0-5 était à quelques centimètres : La Gantoise à deux doigts de l'un des buts de l'année à Sclessin

🎥 Le 0-5 était à quelques centimètres : La Gantoise à deux doigts de l'un des buts de l'année à Sclessin

09:30
"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique

"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique

10:30
"Ça a été très mal perçu" : Sébastien Pocognoli revient sur ses propos après la claque au Real Madrid

"Ça a été très mal perçu" : Sébastien Pocognoli revient sur ses propos après la claque au Real Madrid

10:00
Une sacrée tuile pour l'Union : "Il sera absent plusieurs semaines"

Une sacrée tuile pour l'Union : "Il sera absent plusieurs semaines"

09:00
Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

21:00
Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

08:30
Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

08:00
Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele

Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele

07:40
Rik De Mil savoure sa revanche à Sclessin : "On a joué un match d'adultes"

Rik De Mil savoure sa revanche à Sclessin : "On a joué un match d'adultes"

07:20
1
Mario Stroeykens sur le départ ? Il ferme la porte à un club !

Mario Stroeykens sur le départ ? Il ferme la porte à un club !

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved