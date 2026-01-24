Suis OH Louvain - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
Date: 24/01/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 22

L'Union se déplace à OHL avec l'envie de rebondir après son revers en Ligue des Champions. Malgré la défaite 2-0, les Bruxellois ont impressionné grâce à leur solidité face au Bayern.

Prono OH Louvain - Union SG

Union SG gagne
OH Louvain OH Louvain gagne Partage Union SG Union SG gagne
2.09% 9.41% 88.5%
Les plus populaires
1-2
(83x)		 0-2
(78x)		 1-3
(38x)

Comparatif OH Louvain - Union SG

Classement

15
2

Points

20
45

Gagner

5
13

Perdre

11
2

Buts inscrits

19
37

Buts reçus

30
12

Cartes jaunes

65
48

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

9
8
16
03/08 18:30 Union SG Union SG 5-0 OH Louvain OH Louvain
19/01 16:00 Union SG Union SG 1-0 OH Louvain OH Louvain
24/11 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-1 Union SG Union SG
02/03 18:15 OH Louvain OH Louvain 0-2 Union SG Union SG
12/08 18:15 Union SG Union SG 5-1 OH Louvain OH Louvain
21/01 20:45 Union SG Union SG 1-0 OH Louvain OH Louvain
01/10 16:00 OH Louvain OH Louvain 0-3 Union SG Union SG
11/03 20:45 OH Louvain OH Louvain 1-4 Union SG Union SG
26/11 20:45 Union SG Union SG 1-3 OH Louvain OH Louvain
21/02 20:30 OH Louvain OH Louvain 3-5 Union SG Union SG
11/02 20:30 OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
11/01 20:30 Union SG Union SG 2-3 OH Louvain OH Louvain
14/09 17:00 Union SG Union SG 1-1 OH Louvain OH Louvain
20/01 16:00 Union SG Union SG 2-1 OH Louvain OH Louvain
16/11 20:30 OH Louvain OH Louvain 1-2 Union SG Union SG
30/09 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-3 Union SG Union SG
12/08 16:00 Union SG Union SG 1-2 OH Louvain OH Louvain
14/01 18:00 OH Louvain OH Louvain 3-1 Union SG Union SG
25/11 17:00 Union SG Union SG 0-0 OH Louvain OH Louvain
28/10 20:30 OH Louvain OH Louvain 1-0 Union SG Union SG
15/09 20:30 Union SG Union SG 0-0 OH Louvain OH Louvain
26/02 16:00 OH Louvain OH Louvain 2-0 Union SG Union SG
08/01 14:30 Union SG Union SG 4-0 OH Louvain OH Louvain
29/10 20:00 Union SG Union SG 2-0 OH Louvain OH Louvain
12/08 20:30 OH Louvain OH Louvain 0-3 Union SG Union SG
06/04 15:00 Union SG Union SG 1-3 OH Louvain OH Louvain
09/12 15:00 OH Louvain OH Louvain 1-1 Union SG Union SG
18/03 15:00 OH Louvain OH Louvain 1-0 Union SG Union SG
15/10 15:00 Union SG Union SG 1-0 OH Louvain OH Louvain
22/01 15:00 OH Louvain OH Louvain 1-1 Union SG Union SG
04/09 15:00 Union SG Union SG 0-2 OH Louvain OH Louvain
25/04 15:00 Union SG Union SG 0-0 OH Louvain OH Louvain
16/11 15:00 OH Louvain OH Louvain 1-4 Union SG Union SG
Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
