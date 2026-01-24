Suis OH Louvain - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
|Date:
|24/01/2026 20:45
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 22
L'Union se déplace à OHL avec l'envie de rebondir après son revers en Ligue des Champions. Malgré la défaite 2-0, les Bruxellois ont impressionné grâce à leur solidité face au Bayern.
|Les plus populaires
|1-2
(83x)
|0-2
(78x)
|1-3
(38x)
Comparatif OH Louvain - Union SG
Classement
15
2
Points
20
45
Gagner
5
13
Perdre
11
2
Buts inscrits
19
37
Buts reçus
30
12
Cartes jaunes
65
48
Cartes rouges
1
1
face-à-face remportés
9
8
