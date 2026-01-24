L'Union se déplace à OHL avec l'envie de rebondir après son revers en Ligue des Champions. Malgré la défaite 2-0, les Bruxellois ont impressionné grâce à leur solidité face au Bayern.

Prono OH Louvain - Union SG

Partage Union SG gagne

OH Louvain gagne Partage Union SG gagne 2.09% 9.41% 88.5% Les plus populaires 1-2

(83x) 0-2

(78x) 1-3

(38x)

Comparatif OH Louvain - Union SG

Classement

15 2

Points

20 45

Gagner

5 13

Perdre

11 2

Buts inscrits

19 37

Buts reçus

30 12

Cartes jaunes

65 48

Cartes rouges

1 1

face-à-face remportés