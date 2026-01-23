OFFICIEL : la RAAL La Louvière tient sa première recrue hivernale

C'est officiel, Nachon Nsingi est un joueur de la RAAL La Louvière. Le club a annoncé la signature de son nouveau buteur ce vendredi après-midi.

Nachon Nsingi était libre de tout contrat suite à sa séparation d’un commun accord avec OHL. En manque de temps de jeu du côté de Louvain, il était dans une voie de garage.

C’est finalement à La Louvière qu’il va poursuivre sa carrière. L’attaquant a paraphé un contrat d’un an et demi avec une option pour une année supplémentaire.

Le joueur de 24 ans apportera son expérience au vestiaire louviérois. Il comptabilise déjà pas moins de 67 matches de Pro League. Au total, il a planté huit buts et délivré cinq passes décisives.

Premier renfort hivernal de la RAAL La Louvière

Le natif de Bruxelles est le premier renfort hivernal des Loups. Il entrera en concurrence directe avec Jerry Afriyie et Pape Moussa Fall, tous deux récemment en plutôt bonne forme.



Ce samedi, les Louviérois recevront Saint-Trond, actuelle surprise du championnat. On ignore si Nachon Nsingi sera déjà intégré au groupe. Le joueur s’est déjà entraîné avec l'équipe ce vendredi matin, rapporte Sudinfo.