OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

Chafik Ouassal
| Commentaire
OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif
Photo: © photonews

Le champion de Belgique en titre poursuit son mercato actif. L'Union annonce cette fois un départ définitif, vers le club d'un de ses anciens entraîneurs.

Mathias Rasmussen quitte la capitale et le champion de Belgique en titre de manière définitive, pour poser ses valises en Allemagne (à Hambourg).

En effet, le Norvégien de 28 ans va poursuivre sa carrière en Bundesliga, sous les couleurs de St. Pauli, sous les ordres d'un ancien entraîneur de l'Union : Alexander Blessin. La suite de la saison s'annonce corcée pour lui, vu que le club joue sa survie dans l'élite.

Une coupe et un titre de champion

Arrivé à l’Union à l’été 2023, le milieu de terrain norvégien était peu souvent dans le onze de base la saison passée sous les ordres de Sébastien Pocognoli. Mais il a bien mieux débuté cette saison étant bien plus régulièrement titulaire.

Il quitte la RUSG fort de 113 matchs joués, inscrivant 8 buts et avec 9 passes décisives, et avec une Coupe et un titre de champion de Belgique à son palmarès.

Commentaire
Mathias Rasmussen

