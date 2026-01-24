Une sacrée tuile pour l'Union : "Il sera absent plusieurs semaines"

David Hubert n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer concernant Kevin Rodriguez. L'attaquant équatorien sera absent plus longtemps que prévu.

Contre Malines, Kevin Rodriguez était sorti 20 minutes après son entrée au jeu, victime d'un vilain coup de genou. À l'issue de la rencontre, David Hubert était toutefois relativement peu inquiet pour ce coup direct, se montrant moins rassurant pour Thierno Barry, qui s'était tordu la cheville.

Mais là où le défenseur sénégalais a pu s'entraîner individuellement cette semaine, Rodriguez est loin d'un retour, il n'était d'ailleurs pas du voyage à Munich. À la veille de la rencontre à Louvain, David Hubert a donné de ses nouvelles.

Et elles ne sont pas bonnes : "Kevin a deux ou trois vertèbres fissurées dans le dos", explique-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure. "Il sera absent plusieurs semaines mais on ne peut pas encore connaître avec précision la durée de son indisponibilité. Cela va dépendre de la façon dont son corps réagit aux fractures".

Moins de cartouches en attaque

Une tuile pour l'Union : même si Kevin Rodriguez est moins souvent titulaire ces dernières semaines, il a tout de même déjà inscrit dix buts cette saison et aurait sans doute été utile contre l'Atalanta vu la suspension de Promise David.


En attendant, il y a ce déplacement à Louvain à négocier. Un match spécial pour Hubert, qui a quitté Den Dreef pour le Parc Duden à la surprise générale en cours de saison : "C'est évidemment spécial. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis lors. Il n'y a aucun sentiment négatif, ni de mon côté ni du leur. Je connais tous ces joueurs et ils ont gardé le même système de jeu même si l'animation est un peu différente". Il fera face à un certain Felice Mazzù, lui aussi en mode retrouvailles.

