"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc
Photo: © photonews

En cette fin de semaine, l'Union a vu Ousseynou Niang revenir du Sénégal auréolé de la victoire à la CAN. Le sourire du piston gauche était contagieux, il était pourtant dans un sale état avant la finale contre le Maroc.

Avant même le chaos une fois le match débuté, c'était l'une des image de la finale : victime d'un malaise, Ousseynou Niang a dû se faire évacuer par ses équipiers : "Avant l'échauffement, j'ai senti quelque chose d'étrange. Je ne savais pas ce que j'avais. J'ai commencé à me mettre en mouvement, à courir. Deux ou trois minutes plus tard, je me suis senti bizarre, comme une sorte de crise", se souvient Niang sur les réseaux sociaux de l'Union Saint-Gilloise.

Le Saint-Gillois n'est pas le seul à s'être senti mal : "Krépin (Diatta) a été le premier a faire cette sorte de crise. Et après moi, il y a eu un troisième, Pape Matar Sarr. On est partis à l'hôpital tous les trois. Puis, j'ai entendu qu'on avait gagné. J'étais tellement heureux, même à l'hôpital".

Un épisode toujours bien trouble

Krépin Diatta est lui aussi sorti du silence dans L’Observateur : "Le matin du match, je ne me sentais pas très bien, mais je me disais que c'était normal, que ça allait passer. Le problème a vraiment commencé au moment où nous partions au stade. J'avais mal partout, à la tête, beaucoup de choses. C'était très bizarre. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de me remplacer. Je n'ai pratiquement rien suivi de la finale, à part quelques petites vidéos, notamment le but de Pape Gueye et le penalty raté".

L'ancien joueur du Club de Bruges ne comprend toujours pas : "J'ai effectué un troisième malaise vers 2h du matin et un quatrième plus tard. Puis, j'ai pu sortir de l'hôpital à 10h du matin. Je ne sais toujours pas quel mal m'a touché".

Les trois joueurs sont aujourd'hui tirés d'affaire, comme le confirme Niang : "Ça fait deux jours que ça va mieux. Je me sens mieux. Ca m'a fait du bien de célébrer la victoire, de voir tous ses supporters venir nous acclamer. Merci au peuple sénégalais. J'avais l'impression de rêver. Anouar (Ait El Hadj) m'a envoyé des messages le matin de la finale pour rigoler, pour dire que le Maroc allait gagner. En revenant, je lui ai montré ma médaille", rigole-t-il, confirmant qu'il n'avait pas perdu son sens de l'humour dans l'aventure.

Ousseynou Niang

