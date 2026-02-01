"Même à dix, nous étions la meilleure équipe" : Wouter Vrancken peste après le succès de Charleroi au Stayen

En conférence de presse, Wouter Vrancken a pesté après la défaite de Saint-Trond face au Sporting Charleroi. Selon lui, Arbnor Muja n'aurait pas été expulsé si l'arbitre avait d'abord sanctionné la faute préalable.

Pour la première fois depuis fin septembre, Saint-Trond s’est incliné à domicile, battu par le Sporting Charleroi, qui poursuit sa superbe série et s’installe officiellement dans le top 6.

Le match a basculé peu après la demi-heure de jeu, lorsqu’Arbnor Muja, ancien joueur de l’Antwerp, a été expulsé. Cette décision est intervenue malgré une main non sanctionnée et une faute évidente sur Yamamoto.

"Si l'arbitre avait sifflé la faute sur Yamamoto comme il aurait dû le faire, il n’y aurait jamais eu cette carte rouge. Elle est justifiée, mais je pense que la faute juste avant sur Yamamoto est assez flagrante. C’est dommage que de telles situations gâchent le match", a pesté Wouter Vrancken en conférence de presse après la rencontre.

Wouter Vrancken déçu après la défaite de Saint-Trond contre Charleroi

Malgré la défaite, les Trudonnaires ont été applaudis par le public du Stayen, des images qui montrent que le club évolue avec moins de pression que certains autres pensionnaires du top 6, et que cet état d’esprit profite aux joueurs.

"Les supporters voient aussi comment les joueurs se donnent à fond. Même à dix, ils se sont battus les uns pour les autres. C’est dommage d’avoir gâché deux grosses occasions, parce que même à dix, nous étions la meilleure équipe sur le terrain. C’est nous qui voulions créer des occasions et faire le jeu. Et puis un ballon est allé se loger dans la lucarne, et ça a scellé le sort du match", a conclu un Wouter Vrancken visiblement déçu.



