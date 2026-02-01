Dégraissage au Mambourg : Charleroi se débarrasse d'un indésirable

Muzamel Rahmat
Commentaire
Dégraissage au Mambourg : Charleroi se débarrasse d'un indésirable

Écarté par le Sporting de Charleroi, Isaac Mbenza va quitter la Belgique. Le belgo-congolais va rejoindre un club en Grèce.

Mis de côté au Sporting de Charleroi, Isaac Mbenza va quitter la Belgique pour tenter de se relancer à l'étranger, selon le journal Le Soir. La direction du club a fait comprendre à Mbenza qu'il devait trouver un nouveau club.

Né à Saint-Denis, en France, mais de nationalité belge, Mbenza n'entrait plus dans les plans du club. Son contrat arrivait à échéance en juin et la direction avait décidé d'avancer sans lui cette saison.

Son dernier souvenir en championnat remonte au 28 septembre 2025. Ce soir-là, Charleroi s'était incliné 0-2 face à Malines au Mambourg, sa dernière apparition officielle.

La Grèce pour le sauver

L'ailier droit de 29 ans cherche du temps de jeu et de la continuité. Sa valeur marchande est estimée à 500 000 euros par Transfermarkt. Il peut encore apporter de la vitesse et de l'expérience sur le flanc droit.

Lire aussi… "Même à dix, nous étions la meilleure équipe" : Wouter Vrancken peste après le succès de Charleroi au Stayen
Toujours d’après Le Soir, c'est en Grèce que Mbenza va tenter de se relancer, du côté de Panetolikos. Un nouveau départ, discret mais nécessaire, pour relancer une carrière mise à l’arrêt.

