Le Parc Duden toujours imprenable ! L'Union fait craquer Bruges et réalise la bonne opération du week-end

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 1-0 contre le Club de Bruges. Les troupes de David Hubert refont le trou en tête du classement.

Cette saison, l'Union avait perdu ses deux premiers matchs de la saison face au Club de Bruges, c'était encore sous les ordres de Sébastien Pocognoli dans ses duels avec Nicky Hayen. Ce soir, c'est David Hubert qui a tenté d'inverser la tendance...face à Ivan Leko.

Pour cela, David Hubert s'est inspiré de la victoire contre l'Atalanta en alignant un seul attaquant (Promise David) pour aligner Louis Patris et ainsi permettre à Anan Khalaili et Guilherme d'évoluer plus haut. Dans l'entrejeu, Rob Schoofs a profité de la suspension de Kamiel Van de Perre. Même topo côté brugeois avec la présence de Jorne Spileers pour pallier la suspension de Joel Ordonez. Christos Tzolis a quant à lui effectué son retour dans le onze au détriment de Romeo Vermant, dans un système sans attaquant de pointe spécifique.

L'Union prend Bruges à son propre jeu

Le but avoué était d'injecter plus de vitesse face à une défense unioniste par toujours des plus rapides. Première illustration après dix minutes et une occasion blauw en zwart sous la forme d'un débordement de Mamadou Diakhon suivi d'une frappe enroulée déviée par Christian Burgess juste à côté du but.

C'est là que Louis Patris a gagné en importance, avec des replis très décidés pour prêter main forte à son axe central. De quoi permettre à l'équipe de prendre confiance en son jeu. Les quelques rushs de Promise David et Anan Khalaili ont multiplié les phases arrêtées.







C'est sur l'une d'elles que l'Union a pris les devants. Trois duels gagnés dans le rectangle face à une défense brugeoise aux abois pour déboucher sur une reprise à l'arrache d'Adem Zorgane (31e, 1-0). Alors que Bruges comptait jouer sur sa vitesse en pointe, la physionomie de la rencontre l'obligeait désormais à lui-même laisser de l'espace, exploité en fin de premier acte par Guilherme, qui a forcé Mignolet à la parade pour éviter le break.

1-0 au repos, pas de changement pour la deuxième mi-temps, avec des Unionistes toujours aussi prompts à jaillir, comme sur cette récupération haute de Kevin Mac Allister qui a profité à Promise David dans le rectangle...sans que sa frappe soit du même acabit.

Bruges repoussé à cinq points

Maladroit dans le dernier geste, l'attaquant canadien aura pesé de tout son poids sur la défense brugeoise, il a encore bien failli faire mouche en se retournant de manière assez spectaculaire dans le rectangle sur un coup franc rapidement joué à l'heure de jeu.

Ivan Leko a alors injecté ses cartouches offensives, faisant notamment rentrer Nicolo Tresoldi pour Raphael Onyedika. La conséquence ? Non pas plus d'occasions brugeoises mais plus d'espaces pour l'Union. Promise David a encore fait parler sa puissance en profondeur, mais c'est le nouveau venu Besfort Zeneli qui a eu l'occasion de tuer le match dans les dix dernières minutes. Sauf que c'est Simon Mignolet qui a eu le dernier mot dans son un-contre-un.

L'Union a bien failli s'en vouloir : dans la foulée, un coup franc de Tzolis a trouvé Tresoldi de la tête, mais Scherpen a parfaitement négocié son seul arrêt de la rencontre, une parade de haut vol pour empêcher l'égalisation. Un arrêt qui permet à l'Union de l'emporter et de faire la bonne opération du week-end en prenant quatre points d'avance sur Saint-Trond en tête du classement. Méconnaissable par rapport à sa victoire contre Marseille en semaine, Bruges est désormais à cinq points de la première place.