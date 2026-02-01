Ouf de soulagement à Charleroi : un cadre a décidé de rester

Le Sporting Charleroi a l'habitude de perdre des cadres à chaque mercato. Sauf mauvaise surprise, ce ne devrait pas être le cas cette fois.

Il y a quelques semaines, après la victoire du Sporting Charleroi en Coupe de Belgique face à Bruges, Mehdi Bayat faisait un très joli coup de com' en annonçant à l'interview la prolongation de Parfait Guiagon. L'Ivoirien avait été l'homme du match, comme souvent cette saison, et restera donc plus longtemps au Mambourg.

Mais Guiagon n'était pas le seul joueur convoité. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, une offre de 5 millions d'euros aurait été émise par le Panathinaïkos pour Etienne Camara (22 ans), pilier de l'entrejeu des Zèbres, estimé à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt.

Etienne Camara reste... avant de prolonger ?

Une offre qui a été refusée par le joueur lui-même : Camara a décidé de terminer la saison à Charleroi, où il est sous contrat jusqu'en 2027. On ignore si cela implique une prolongation dans les mois à venir, car dans le cas contraire, le Français sera en position de force l'été prochain vis-à-vis de son club.

Etienne Camara était arrivé au Mambourg en février 2024 en provenance de l'Udinese. Cette saison, il a passé un palier et s'est imposé comme l'un des patrons de l'entrejeu carolo, aux côtés de Yacine Titraoui (22 matchs en D1A).

Il est l'un des éléments clef de la belle forme du Sporting Charleroi qui, sous Hans Cornelis, n'a pas encore perdu un seul match et a même intégré le top 6 ce week-end. Des performances qui attirent les regards, mais cette fois, les Zèbres ne devraient a priori se faire dépouiller... avant l'été prochain.