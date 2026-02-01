🎥 Saint-Trond - Charleroi conditionné par une énorme erreur d'arbitrage ? "L'arbitre fait de la compensation"

Arbnor Muja a été exclu après 40 minutes lors de la rencontre entre Saint-Trond et le Sporting Charleroi, ce samedi soir. Une décision logique ?

Ce samedi soir, Saint-Trond recevait Charleroi dans un duel entre équipes en forme de la Jupiler Pro League. Les Zèbres ont prolongé leur belle série en s’imposant 0-2 au Stayen.

La défaite des Trudonnaires a été largement conditionnée par une exclusion précoce. À la 40e minute, Arbnor Muja a été expulsé pour un tacle dangereux. L’arbitre Bert Verbeke lui avait d’abord montré un carton jaune, avant que la VAR n’intervienne pour transformer la sanction en rouge.

Si le rouge pour Muja ne fait guère débat, le déroulement de l’action suscite des interrogations. Dans la phase de construction de Saint-Trond, le milieu Ryotaro Ito a clairement touché le ballon de la main, sans que l’arbitre n’intervienne. Peu après, son coéquipier Rihito Yamamoto a récupéré le ballon, avant que Yacine Titraoui ne commette une faute évidente sur le joueur japonais.

Une rouge logique pour Arbnor Muja ?

L’arbitre n’a pas non plus sanctionné cette dernière phase, ce qui a surpris. Sur DAZN, les commentateurs néerlandophones ont évoqué un possible "effet de compensation" : si la première faute avait été correctement sifflée, le cours du match aurait pu être très différent.

Robert‑Jan Vanwesemael, défenseur de Saint-Trond, a également dénoncé cette injustice : "Je pense que le rouge pouvait être justifié, mais il y avait clairement une faute sur Yamamoto juste avant qui n’a pas été sanctionnée", a-t-il expliqué à Het Belang van Limburg. Une décision lourde de conséquences pour le reste de la rencontre.



