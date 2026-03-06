Suis RAAL La Louvière - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 06/03/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 28
Stade: Easi Arena

LIVE : la RAAL peut-elle se donner de l'air et enterrer les rêves de l'Antwerp ?

La RAAL reçoit l'Antwerp ce vendredi soir en ouverture de la 28e journée de Jupiler Pro League. Le Great Old doit gagner pour encore rêver de top 6.

Tous les matches en direct
Temps   20:45 
Florent Malice
RAAL La Louvière (RAAL La Louvière - Antwerp)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Wagane Faye - Jordi Liongola - Samuel Gueulette - Sami Lahssaini - Dario Benavides - Majeed Ashimeru - Pape Moussa Fall - Jerry Afriyie
Banc: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Thierry Lutonda - Joël Ito - Djibril Alain Lamego - Nachon Nsingi - Bryan Soumaré - Cristian Makaté - Owen Maës

Antwerp (RAAL La Louvière - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Glenn Bijl - Yuto Tsunashima - Kiki Kouyaté - Daam Foulon - Christopher Scott - Dennis Praet - Semm Renders - Anthony Valencia - Youssef Hamdaoui - Gyrano Kerk
Banc: Luca Schelfhout - Marwan Al-Sahafi - Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Andreas Verstraeten - Mahamadou Diawara - Eran Tuypens - Xander Dierckx - Gerard Vandeplas

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Maisonneuve Maxence  
Okou Yllan  
Faye Wagane  
Liongola Jordi  
Gueulette Samuel  
Lahssaini Sami  
Benavides Dario  
Ashimeru Majeed  
Moussa Fall Pape  
Afriyie Jerry  
Banc
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Lutonda Thierry  
Ito Joël  
Alain Lamego Djibril  
Nsingi Nachon  
Soumaré Bryan  
Makaté Cristian  
Maës Owen  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon  
Bijl Glenn  
Tsunashima Yuto  
Kouyaté Kiki  
Foulon Daam  
Scott Christopher  
Praet Dennis  
Renders Semm  
Valencia Anthony  
Hamdaoui Youssef  
Kerk Gyrano  
Banc
Schelfhout Luca  
Al-Sahafi Marwan  
Babadi Isaac  
Thoelen Yannick  
Verstraeten Andreas  
Diawara Mahamadou  
Tuypens Eran  
Dierckx Xander  
Vandeplas Gerard  

présentation (du match)

Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent
Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

La RAAL reçoit l'Antwerp ce vendredi avec un objectif clair : mettre le plus de distance possible entre elle et la lanterne rouge, Dender.

Du côté des Loups, on a déjà pu par moments insister sur l'injustice de certains résultats : on l'avait souligné il y a quelques mois de ça, La Louvière fait partie des équipes ayant perdu le plus de points dans les dernières minutes des rencontres. 

Le bilan datait de mi-janvier, et était sans appel : sans ces fins de matchs ratées, la RAAL compterait 6 points de plus. Une tendance qui n'a pas changé : à l'Union, Guilherme marque à la 82e, et contre STVV, Diouf marque à la 89e. Par honnêteté, comptons cependant le but de Gillot à la 81e contre Gand.

La RAAL, à sa place au classement ? 

Bref : La Louvière n'est jamais tranquille dans les fins de match. Mais cette tendance ne dit pas tout. Car DAZN publie désormais une statistique liée aux Expected points - le nombre de points qu'une équipe aurait dû prendre, sur base notamment des Expected goals lors de chaque rencontre. 

Et le verdict est sans appel : la RAAL compte... 8 points de plus qu'elle ne le "devrait" selon ces statistiques d'Expected goals. Une belle tendance des Loups à "surperformer", qui prouve notamment une belle solidité défensive et une certaine efficacité devant (paradoxale vu le peu de buts inscrits par l'équipe de Frédéric Taquin).

Au classement, le résultat est que La Louvière... figure en quelque sorte "à sa place" - avant-dernière. Dender devrait compter 2 points de plus, tant en termes d'Expected points que par rapport aux points "attendus" de la RAAL. C'est... le Standard qui devrait "en théorie" fermer la marche...

Prono RAAL La Louvière - Antwerp

RAAL La Louvière gagne
Partage
Antwerp gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage Antwerp Antwerp gagne
23.49% 34.52% 41.99%
Les plus populaires
1-1
(79x)		 1-2
(68x)		 2-1
(41x)

Comparatif RAAL La Louvière - Antwerp

Classement

15
10

Points

26
33

Gagner

5
9

Perdre

11
12

Buts inscrits

22
30

Buts reçus

31
30

Cartes jaunes

53
53

Cartes rouges

2
2

face-à-face remportés

1
3
3
13/01 20:30 Antwerp Antwerp 2-1* RAAL La Louvière RAAL La Louvière
08/11 20:45 Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
02/02 18:00 Antwerp Antwerp 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
17/04 20:00 Antwerp Antwerp 1-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
23/11 15:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 Antwerp Antwerp
25/04 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 Antwerp Antwerp
23/11 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

07:00

Si l'Antwerp veut encore rêver des Champions' Play-offs, le club devra absolument s'imposer face à La Louvière. Le déplacement dans le Hainaut devra toutefois se faire sans...

Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

17:40

La RAAL reçoit l'Antwerp ce vendredi avec un objectif clair : mettre le plus de distance possible entre elle et la lanterne rouge, Dender.

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved