LIVE : la RAAL peut-elle se donner de l'air et enterrer les rêves de l'Antwerp ?

La RAAL reçoit l'Antwerp ce vendredi avec un objectif clair : mettre le plus de distance possible entre elle et la lanterne rouge, Dender.

Du côté des Loups, on a déjà pu par moments insister sur l'injustice de certains résultats : on l'avait souligné il y a quelques mois de ça, La Louvière fait partie des équipes ayant perdu le plus de points dans les dernières minutes des rencontres.

Le bilan datait de mi-janvier, et était sans appel : sans ces fins de matchs ratées, la RAAL compterait 6 points de plus. Une tendance qui n'a pas changé : à l'Union, Guilherme marque à la 82e, et contre STVV, Diouf marque à la 89e. Par honnêteté, comptons cependant le but de Gillot à la 81e contre Gand.

La RAAL, à sa place au classement ?

Bref : La Louvière n'est jamais tranquille dans les fins de match. Mais cette tendance ne dit pas tout. Car DAZN publie désormais une statistique liée aux Expected points - le nombre de points qu'une équipe aurait dû prendre, sur base notamment des Expected goals lors de chaque rencontre.

Et le verdict est sans appel : la RAAL compte... 8 points de plus qu'elle ne le "devrait" selon ces statistiques d'Expected goals. Une belle tendance des Loups à "surperformer", qui prouve notamment une belle solidité défensive et une certaine efficacité devant (paradoxale vu le peu de buts inscrits par l'équipe de Frédéric Taquin).

Au classement, le résultat est que La Louvière... figure en quelque sorte "à sa place" - avant-dernière. Dender devrait compter 2 points de plus, tant en termes d'Expected points que par rapport aux points "attendus" de la RAAL. C'est... le Standard qui devrait "en théorie" fermer la marche...