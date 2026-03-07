"Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ?" : Frédéric Taquin frustré mais fier

La RAAL n'est pas parvenue à inscrire le petit but qu'elle aurait mérité et qui aurait fait beaucoup de bien au classement. Frédéric Taquin restait cependant positif.

Il n'est pas du genre à voir le verre à moitié vide, et au vu de la prestation de son équipe, on peut le comprendre : Frédéric Taquin était satisfait du match, mais pas du résultat. "Je trouve qu'on a fait le match qu'il fallait, mais sans finaliser", résumait le coach des Loups.

"On a très bien entamé la rencontre, avant de tomber dans un faux rythme qui ne me plaisait pas. Mais en seconde période, c'était bien mieux", continue Taquin. "Nous étions en contrôle, avec de très bons ballons dans la boîte. Malheureusement, on ne conclut pas, c'est souvent notre grande difficulté cette saison".

Taquin frustré du classement des Loups

La RAAL a eu la possession en sa faveur, et 10 frappe cadrées - un chiffre assez rare dans leur cas. "On savait que l'Antwerp traverse une passe délicate et attend ses adversaires ces dernières semaines. Qui plus est, il leur manquait du lourd (Janssen, Somers, Van den Bosch, nda). Ca ne nous a donc pas surpris qu'ils attendent", pointe Frédéric Taquin.

Si un point n'est pas forcément une catastrophe, les 12 matchs nuls commencent à peser. "Une victoire aujourd'hui et on recollait à Zulte, on aurait eu les clefs en main ou presque... Maintenant, on va encore dépendre de ce que les autres font", souffle le coach louviérois, qui tient tout de même à tempérer les attentes.

"Je crois qu'il faut revoir un peu les attentes à la baisse. On l'a toujours dit, on voulait être au-dessus de la lanterne rouge, même si bien sûr, on espérait mieux", conclut Taquin. "Chaque semaine, on se bat comme des lions. Ce soir, qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ? ils ont fait tout ce qu'il fallait, et cette équipe mérite certainement un autre classement. Mais il ne faut pas exagérer les attentes".