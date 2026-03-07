"Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ?" : Frédéric Taquin frustré mais fier

"Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ?" : Frédéric Taquin frustré mais fier
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La RAAL n'est pas parvenue à inscrire le petit but qu'elle aurait mérité et qui aurait fait beaucoup de bien au classement. Frédéric Taquin restait cependant positif.

Il n'est pas du genre à voir le verre à moitié vide, et au vu de la prestation de son équipe, on peut le comprendre : Frédéric Taquin était satisfait du match, mais pas du résultat. "Je trouve qu'on a fait le match qu'il fallait, mais sans finaliser", résumait le coach des Loups.

"On a très bien entamé la rencontre, avant de tomber dans un faux rythme qui ne me plaisait pas. Mais en seconde période, c'était bien mieux", continue Taquin. "Nous étions en contrôle, avec de très bons ballons dans la boîte. Malheureusement, on ne conclut pas, c'est souvent notre grande difficulté cette saison". 

Taquin frustré du classement des Loups

La RAAL a eu la possession en sa faveur, et 10 frappe cadrées - un chiffre assez rare dans leur cas. "On savait que l'Antwerp traverse une passe délicate et attend ses adversaires ces dernières semaines. Qui plus est, il leur manquait du lourd (Janssen, Somers, Van den Bosch, nda). Ca ne nous a donc pas surpris qu'ils attendent", pointe Frédéric Taquin. 

Si un point n'est pas forcément une catastrophe, les 12 matchs nuls commencent à peser. "Une victoire aujourd'hui et on recollait à Zulte, on aurait eu les clefs en main ou presque... Maintenant, on va encore dépendre de ce que les autres font", souffle le coach louviérois, qui tient tout de même à tempérer les attentes.

Lire aussi… Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard
"Je crois qu'il faut revoir un peu les attentes à la baisse. On l'a toujours dit, on voulait être au-dessus de la lanterne rouge, même si bien sûr, on espérait mieux", conclut Taquin. "Chaque semaine, on se bat comme des lions. Ce soir, qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ? ils ont fait tout ce qu'il fallait, et cette équipe mérite certainement un autre classement. Mais il ne faut pas exagérer les attentes". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
RAAL La Louvière

Plus de news

Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

10:30
Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

23:30
Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

23:15
La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

22:37
Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

11:00
Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

09:30
"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

10:00
Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

09:00
Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

08:30
"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

08:00
Rechaussera-t-il lui-même les crampons ? L'autre suspension qui tombe très mal pour Hans Cornelis

Rechaussera-t-il lui-même les crampons ? L'autre suspension qui tombe très mal pour Hans Cornelis

07:00
Nouvelle victoire du Bayern... mais un coup dur important pour Vincent Kompany avant la Ligue des Champions

Nouvelle victoire du Bayern... mais un coup dur important pour Vincent Kompany avant la Ligue des Champions

07:40
Jamais deux sans trois : un ancien défenseur de l'Union a suivi le staff de Yannick Ferrera à Dender

Jamais deux sans trois : un ancien défenseur de l'Union a suivi le staff de Yannick Ferrera à Dender

06:30
La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

23:10
🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples

🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples

22:50
Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

21:40
🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

22:25
Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

21:56
"Même si c'était contraire à mes principes..." : épargné par les missiles, Julien De Sart cash sur le Qatar

"Même si c'était contraire à mes principes..." : épargné par les missiles, Julien De Sart cash sur le Qatar

21:00
Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

21:20
Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

17:40
"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

20:30
2
"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

20:00
Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

19:00
1
Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

19:30
"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

18:30
1
Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

18:00
"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

17:20
"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

16:30
Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

17:00
Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard Interview

Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard

15:40
Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

16:00
Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

15:20
Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

06/03
"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem Interview

"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem

14:20
L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 16:00 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 20:45 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved