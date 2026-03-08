Date: 08/03/2026 13:30
L'effet Taravel ne s'estompe pas : Anderlecht a bien cru aller l'emporter à Bruges !

Le RSC Anderlecht a mené par deux fois au score au Jan Breydel, un peu contre le cours du jeu. Au terme d'un très bon match de football, les deux équipes se quittent sur un score de parité assez logique.

Pour encore un peu plus augmenter sa popularité et sa légimité, Jérémy Taravel savait ce qu'il avait à faire : pas nécessairement l'emporter à Bruges, mais y faire bonne figure. Après de bons résultats face à des adversaires "prenables", ce déplacement au Jan Breydel était un gros test. 

Sans surprise, le Club prend le jeu à son compte dès l'entame de match, Sabbe frappant de peu au-dessus (4e), mais Anderlecht place un premier coup de semonce en faisant trembler les filets via De Cat, après un une-deux entre Degreef et Camara. Le ballon était sorti, mais Bruges est prévenu (6e). 

Les Blauw & Zwart répondent : Tzolis ne doit qu'à Ilic de ne pas ouvrir le score (7e), Tresoldi s'offre un gros raté sur un caviar de Vanaken (10e)... C'est la panique, mais heureusement pour les Mauves, la défense tient très bien la route, avec notamment Augustinsson qui multiplie les bonnes interventions. 

Nathan De Cat, froid comme la glace 

Ce n'est qu'en contre que le RSCA sort la tête de l'eau ; Degreef fait le mauvais choix (33e), mais une grosse perte de balle de Raphaël Onyedika est fatale. Nathan De Cat est encore trouvé seul côté gauche : il place au centimètre près une frappe à ras de terre que Mignolet ne peut que regarder filer (36e, 0-1). 



Une frappe, un but : c'est du 100%, et le Club doit se réveiller. Il le fait bien : enfin, Forbs passe son homme, s'appuie sur Onyedika qui trouve Kyriani Sabbe dont la frappe repoussée par Coosemans va trouver Nicolò Tresoldi au second poteau (42e, 1-1). Le score de parité est assez logique à la pause.

Mais en seconde période, les Blauw & Zwart vont perdre leur football. Si la première situation vaguement dangereuse vient d'un centre de Seys (48e), il "suffira" d'une superbe sortie défensive lancée par Augustinsson et De Cat pour que Tzolis, maladroitement, lance Tristan Degreef, qui crochète et fait joliment 1-2 (53e).

Tzolis tente de se racheter : sa lourde frappe alerte Coosemans (58e). Mais dans l'entrejeu brugeois, Onyedika est totalement à la ramasse ; Nathan Saliba en profite presque pour aller faire le break (61e). Christos Tzolis, l'un des rares offensifs brugeois à niveau, trouve Tresoldi qui heurte le poteau (62e). 

Le FC Bruges se voit forcé de pousser : les corners s'enchaînent mais les gestes sont imprécis. Pire : sur contre, Mignolet doit empêcher le break devant Mario Stroeykens après un excellent travail du duo Hazard-Bertaccini. Mais Bruges peut compter sur quelques individualités hors-normes : Christos Tzolis fait encore le show côté droit et trouve Nicolo Tresoldi, qui reprend de volée, cette fois sous la latte (2-2, 87e). 

Peut-on dire que le RSCA est mal payé ? Il en aura peut-être l'impression, mais sur la fin de match, c'est bien Bruges qui passe à plusieurs reprises tout près de faire 3-2 notamment via Tzolis qui se heurte à un grand Coosemans (90e+6) juste avant que Lucas Hey sorte un but sur la ligne. Un vrai beau "topper", qui prouve que le Sporting d'Anderlecht peut espérer quelque chose dans ces Playoffs... et qui laissera des regrets aux hommes d'Ivan Leko. 

Les compositions

FC Bruges FC Bruges
Mignolet Simon 90' 6.49 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/13 (30.8%)
Sabbe Kyriani 78' 6.56 -
  • Précision des passes: 49/60 (81.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Précision des longs ballons: 1/11 (9.1%)
Ordonez Joel 90' 7.03 -
  • Précision des passes: 92/99 (92.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Mechele Brandon 90' 6.61 -
  • Précision des passes: 89/93 (95.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Seys Joaquin 78' 6.82 -
  • Précision des passes: 37/42 (88.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Stankovic Aleksandar 75' 6.29 -
  • Précision des passes: 28/34 (82.4%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Onyedika Raphael 89' 6.67 -
  • Précision des passes: 54/59 (91.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Forbs Carlos 75' 6.21 -
  • Précision des passes: 10/18 (55.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 6/6 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Vanaken Hans 90' 6.39 -
  • Précision des passes: 50/59 (84.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Tzolis Christos A   90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 36/46 (78.3%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 3/5
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Ballons perdus: 25
Tresoldi Nicolò ⚽ ⚽ 90' 9.6 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 3/8
  • Tirs sur le cadre: 1
Banc
Vetlesen Hugo 1' 5.98  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Meijer Bjorn 12' 6.05 -
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Passes clés: 1
Vermant Romeo 15' 6.54 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 12' 6.14 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 15' 6.86 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.56 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 3
  • Ballon capté: 1
Camara Ilay   65' 6.02 -
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Diarra Moussa 90' 6.06 -
  • Précision des passes: 16/24 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Ilic Mihajlo 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Augustinsson Ludwig   90' 6.17 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Llansana Enric A 90' 6.52 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.39 -
  • Précision des passes: 17/26 (65.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Cat Nathan 65' 7.18 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Degreef Tristan 77' 7.34 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Cvetkovic Mihajlo 90' 5.99 7
  • Précision des passes: 12/22 (54.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Hazard Thorgan   90' 6.33 -
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Banc
Hey Lucas 0' 6.09  
Rits Mats 0'  
Stroeykens Mario 13' 5.76 -
  • Tirs cadrés: 1/1
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Sardella Killian 25' 6.38 -
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Tajaouart Anas 0'  
Maamar Ali 0' 5.7  
Bertaccini Adriano 25' 6.85 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Kanate Ibrahim 0'  
